¡ÖÁÖ·òÈþÃã¡×ºþ¿·¡¡Æü¾ïÀ¸³è¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³é¤¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ö¥ì¥ó¥ÉÃã¤Ø¿Ê²½¡¡¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÊÑ¹¹¤·¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤µ¤ó¤È¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤ÇÁÊµá
¡¡¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï9·î8Æü¡¢¡ÖÁÖ·òÈþÃã¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³é¤¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ö¥ì¥ó¥ÉÃã¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ï¡ÖÆâÂ¦¤«¤é½á¤¦¥Ö¥ì¥ó¥ÉÃã¡ÈBeauteaBlend¡Ê¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É¡Ë¡É¡×¤ò¿·¤¿¤Ë·Ç¤²¡¢ÃæÌ£¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤â¤Ëºþ¿·¤·¤¿¡£
¡¡9·î18Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¥È¡¼¥¿¥ë¥Æ¥£¡¼»ö¶ÈËÜÉô»ß³éÀÌµÅüÃã¡¦µ¡Ç½À½Ãã¡¦¹ÈÃã»ö¶ÈÉô¥·¥Ë¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î°¤ÉôÉñ»á¤Ï¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤Ç´¶¤¸¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³é¤¤ò½á¤¹Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈÁÖ¤ä¤«¤Ë¡¦·ò¤ä¤«¤Ë¡¦Èþ¤·¤¯¡É¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SRI¡Ü¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÁÖ·òÈþÃã¡×¤Î2024Ç¯7·î-25Ç¯6·î¤ÎÎß·×ÈÎÇä¶â³Û¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥ÉÃã»Ô¾ì¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¥Ä´¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºòº£¤ÏÌµÅüÃã°ûÎÁ¤Î¼ïÎà¤¬Áý¤¨Â¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤òµ¡¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¼ê¤Ë¼è¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¿·¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¹¥É¾¤Î¥Ï¥È¥à¥®¤¬¥á¥¤¥ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢·ò¹¯¤äÈþÍÆ¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë½÷ÀÁØ¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÇºà¤È¤·¤Æ¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Î¤Ò¤²¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢Âç¤¤¯°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤«¤é¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¤Ù¤¯¡¢ÁÇºà¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿Âç¤¤Ê¿åÅ©¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÃæ±û¤ËÇÛ¤·¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¤Î¡ÈÁÖ·ò¥Ö¥ë¡¼¡É¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï20-30Âå¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë40-50ÂåÃË½÷¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¹Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö40-50Âå¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÃµ¤ëÄ´ºº¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»Ò°é¤Æ¤ä²ð¸î¤Ê¤É²ÈÄí¤Î¤³¤È¤ä¡¢»Å»ö¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯Ë»¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Ë»¤·¤¤Ãæ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³é¤¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ë¡ØÁÖ·òÈþÃã¡Ù¤¬´ó¤êÅº¤¨¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢³«È¯¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¤Ï¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¡£´ü´Ö¸ÂÄê¹ÊóÃ´Åö¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¡¦¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤ÏÇ§ÃÎÅÙ¤¬¤È¤Æ¤â¹â¤¯¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤Î·ò¹¯Åª¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬Å¬Ç¤¤À¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢TVCM¤äWEBCM¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼ç¤ËÃ´¤¦¡£
¡¡¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢SNS¤Ç¶¦´¶¤Ç¤¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç³èÌö¡£¹ÊóÃ´Åö¤È¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼ÔÌÜÀþ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁÖ·òÈþÃã¡×¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ç³é¤¤ò´¶¤¸¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥° ¡È¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ô¥ó¥Á¡É¤Ë¡¢¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÖÁÖ·òÈþÃã¡×¤Ç³é¤¤ò½á¤¹ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£
¡¡º£¸å¤âÌµÅüÃã°ûÎÁ¤ä¥Î¥ó¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÎÃã·Ï°ûÎÁ¤Ë¤Ï¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤È¸«¹þ¤à¡£
¡¡ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¥È¡¼¥¿¥ë¥Æ¥£¡¼»ö¶ÈËÜÉô»ß³éÀÌµÅüÃã¡¦µ¡Ç½À½Ãã¡¦¹ÈÃã»ö¶ÈÉô¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÃÝ°æ¿ÎÈþ»á¤Ï¡Ö»ß³é·Ï¤ÎÌµÅüÃã¤¬Èó¾ï¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤é·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÊý¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Î¥ó¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î¤ªÃã¤òÁª¤Ö¿Í¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀè¤â»ß³é·Ï¡¢¤«¤Ä¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤ÇþÃã¡¦¥Ö¥ì¥ó¥ÉÃã¤Î»Ô¾ì¤Ï¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ëÀ®Ä¹»Ô¾ì¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£