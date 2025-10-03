ÅìÂç¡ÖÀÖÌç¡×¡Ö°ÂÅÄ¹ÖÆ²¡×¤¬¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Ë¡ª ¡ÖÅìµþÂç³Ø-¥¬¥Á¥ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó-¡×10·î²¼½ÜÈ¯Çä¡Ö¥Ï¥Á¸ø¡×¤ä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥¤¥Á¸ø¡×¤Ê¤ÉÁ´5¼ï
¡ÚÅìµþÂç³Ø-¥¬¥Á¥ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó-¡Û 10·î²¼½Ü È¯Çä ²Á³Ê¡§1²ó400±ß
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¤Ï¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡ÖÅìµþÂç³Ø-¥¬¥Á¥ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó-¡×¤ò10·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó400±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡ÖÀÖÌç¡×¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡§µì²Ã²ì²°Éß¸æ¼éÅÂÌç¡Ë¤äÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¡Ö°ÂÅÄ¹ÖÆ²¡×¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡§ÅìµþÂç³ØÂç¹ÖÆ²¡Ë¤Ê¤É¤ò¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢²½¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢ÅìµþÂç³Ø±¿Æ°²ñ¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¤¥Á¸ø¡×¡¢¹½Æâ¤Ë¤¢¤ëÁü¡Ö¾åÌî±Ñ»°ÏºÇî»Î¤È¥Ï¥Á¸ø¡×¤Ë²Ã¤¨¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¤ÎÁ´5¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅìµþÂç³Ø-¥¬¥Á¥ã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó-¡×¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×ÀÖÌç °ÂÅÄ¹ÖÆ² ¥¤¥Á¸ø ¾åÌî±Ñ»°ÏºÇî»Î¤È¥Ï¥Á¸ø ¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È ¡ÚÀÖÌç¡Û ¡Ú°ÂÅÄ¹ÖÆ²¡Û ¡Ú¥¤¥Á¸ø¡Û ¡Ú¾åÌî±Ñ»°ÏºÇî»Î¤È¥Ï¥Á¸ø¡Û ¡Ú¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡Û
