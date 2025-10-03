『めちゃイケ』岡村隆史の人気シリーズ復活！ LAPONEから衝撃オファー…484日、足掛け3年に及ぶ完全ドキュメンタリーに
フジテレビ系バラエティー『めちゃ×2イケてるッ！』（フジテレビ系）の人気シリーズ「岡村隆史にオファーが来ました」の最新作が、ついに帰ってくる。完全ドキュメンタリー『めちゃ×2メチャってるッ！』が、10日よりFODで独占配信されることが決定した。
【写真】めちゃイケ岡村の人気シリーズが復活！エガちゃんとの2ショットも
「めちゃイケ」総監督片岡飛鳥を招へいし、吉本興業が制作した、シリーズ最長の484日、足掛け3年に及ぶ、超大作となった。
【あらすじ】
時は2023年10月まで遡る。53歳の岡村隆史はすっかり落ち着いた芸人生活を送っていた。そんな中、彼の覚醒を促すために本プロジェクトはひっそりと動き出した。そう、まさかこれが足掛け3年にも及ぶ最長プロジェクトになるとは、この時は誰1人知る由もなかった。
若い頃、ギラギラした“芸人”岡村隆史に憧れた今をときめく芸人たち“MM団”が待つ現場に訪れた岡村隆史。彼がそこで挑戦したのはフランス発祥のエクストリームスポーツ“パルクール”。MM団はこのパルクールを持って岡村隆史を覚醒させたかった。
彼は鈍っていた。鈍り倒していた。そんな岡村を襲った悲劇。なんでこんなことが。いや、鈍り切った身体に悲劇は必然として起きたのだ。アキレス腱断裂の事実を突きつけられた53歳の芸人。運命は偶然などではなく“必然”であるのだ。
外は岡村やスタッフたちの気持ちをまるで表すかのような突然の大雨。通常ならばプロジェクトは完全中止なのだ。そんな中、岡村の中で青く萎んでいた炎が真っ赤に轟轟と燃え盛ったのだ。岡村はもちろん、そんな彼を目の当たりにしたスタッフ、出演者、関わるすべての人間が一人も“諦めなかった”。
手術にリハビリ、トレーニングと諦めずに怪我を根治させた岡村隆史。パルクールに感謝の気持ちを込めて再挑戦したのであった。見事に覚醒した岡村隆史を待っていたのはLAPONEエンタテインメント。実に7年ぶりの“オファー”だった。喜ぶ岡村隆史を待ち受けていた衝撃のオファー内容とは！？
そして、2025年2月2日、東京ドームで行われた「LAPOSTA 2025」に集まった５万人のお客様の前で起きた事とは！？それは“奇跡”なのか、“努力による必然”なのか。見た人が感じたことが真実です。
総尺約7時間にも及ぶ配信番組となり、従来のオファーシリーズとは一味も二味も違う。ナインティナイン岡村隆史の芸人人生最長の484日にも及ぶ、ドキュメンタリーをぜひご覧ください。
◇第2部
■タイトル：『めちゃ×2メチャってるッ！あきらめたらそこで試合終了ですよスペシャル！！』（全5話）
■配信：10月10日 0時〜配信開始
※配信日時は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
◇第2部
■タイトル：『めちゃ×２メチャってるッ！7年ぶりに起こせよムーヴメントスペシャル！！』（全7話）
■配信：11月15日 0時〜配信開始
※配信日時は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
■出演：
ナインティナイン
JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUE
レインボー、コットン、ニューヨーク、鬼越トマホーク、オダウエダ
江頭2:50
濱口優(よゐこ)、大久保佳代子(オアシズ)、山本圭壱(極楽とんぼ)ほか
【写真】めちゃイケ岡村の人気シリーズが復活！エガちゃんとの2ショットも
「めちゃイケ」総監督片岡飛鳥を招へいし、吉本興業が制作した、シリーズ最長の484日、足掛け3年に及ぶ、超大作となった。
時は2023年10月まで遡る。53歳の岡村隆史はすっかり落ち着いた芸人生活を送っていた。そんな中、彼の覚醒を促すために本プロジェクトはひっそりと動き出した。そう、まさかこれが足掛け3年にも及ぶ最長プロジェクトになるとは、この時は誰1人知る由もなかった。
若い頃、ギラギラした“芸人”岡村隆史に憧れた今をときめく芸人たち“MM団”が待つ現場に訪れた岡村隆史。彼がそこで挑戦したのはフランス発祥のエクストリームスポーツ“パルクール”。MM団はこのパルクールを持って岡村隆史を覚醒させたかった。
彼は鈍っていた。鈍り倒していた。そんな岡村を襲った悲劇。なんでこんなことが。いや、鈍り切った身体に悲劇は必然として起きたのだ。アキレス腱断裂の事実を突きつけられた53歳の芸人。運命は偶然などではなく“必然”であるのだ。
外は岡村やスタッフたちの気持ちをまるで表すかのような突然の大雨。通常ならばプロジェクトは完全中止なのだ。そんな中、岡村の中で青く萎んでいた炎が真っ赤に轟轟と燃え盛ったのだ。岡村はもちろん、そんな彼を目の当たりにしたスタッフ、出演者、関わるすべての人間が一人も“諦めなかった”。
手術にリハビリ、トレーニングと諦めずに怪我を根治させた岡村隆史。パルクールに感謝の気持ちを込めて再挑戦したのであった。見事に覚醒した岡村隆史を待っていたのはLAPONEエンタテインメント。実に7年ぶりの“オファー”だった。喜ぶ岡村隆史を待ち受けていた衝撃のオファー内容とは！？
そして、2025年2月2日、東京ドームで行われた「LAPOSTA 2025」に集まった５万人のお客様の前で起きた事とは！？それは“奇跡”なのか、“努力による必然”なのか。見た人が感じたことが真実です。
総尺約7時間にも及ぶ配信番組となり、従来のオファーシリーズとは一味も二味も違う。ナインティナイン岡村隆史の芸人人生最長の484日にも及ぶ、ドキュメンタリーをぜひご覧ください。
◇第2部
■タイトル：『めちゃ×2メチャってるッ！あきらめたらそこで試合終了ですよスペシャル！！』（全5話）
■配信：10月10日 0時〜配信開始
※配信日時は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
◇第2部
■タイトル：『めちゃ×２メチャってるッ！7年ぶりに起こせよムーヴメントスペシャル！！』（全7話）
■配信：11月15日 0時〜配信開始
※配信日時は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
■出演：
ナインティナイン
JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUE
レインボー、コットン、ニューヨーク、鬼越トマホーク、オダウエダ
江頭2:50
濱口優(よゐこ)、大久保佳代子(オアシズ)、山本圭壱(極楽とんぼ)ほか