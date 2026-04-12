歌舞伎俳優・市川團十郎を笑わせたら1000万円。芸人にとって夢のある企画が行われたが、“絶対に笑わない男”の牙城を崩すことはできなかった。【映像】トップバッターで笑いそうになる市川團十郎4月12日、笑わせ自慢の芸人たちが制限時間1分間の内に渾身のネタを披露し、市川團十郎を笑わせることができたら賞金1000万円を獲得できる、『30時間限界突破フェス』オリジナル企画「市川團十郎を笑わせたら1000万円」が生放送され