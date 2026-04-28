アンジャッシュの渡部建が禊のため、煮えたぎる窯の中に入っての精神統一に挑戦。あまりの熱さに絶叫した。【映像】渡部建が煮えたぎる釜の中へ入り絶叫する瞬間『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。これまで番組では、アンジャッシュ渡部建が世間に許されて地