オダウエダ・植田紫帆、学生時代の姿に「嘘だろ？」アイドル級かわいさ騒然 2025年11月21日 8時0分

鬼越トマホークの良ちゃんが17日、オダウエダの植田紫帆の写真をXで公開 現在よりもかなりスリムに見える大学時代の植田に、「嘘だろ...？」と投稿 これには「か、かわいい...」「これもうアイドル芸人だろ」などの声が

◆大学時代の植田紫帆ウエダ…嘘だろ…？悪魔と面白さと引き換えに取引したんか？ pic.twitter.com/7olTRPyJhh— 鬼越トマホーク 良ちゃん (@sakai026) November 17, 2025