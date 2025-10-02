ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÂè2Àï¤Îµß±çÅÐÈÄ¤Ê¤·¡ª¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»Ø´ø´±¤¬´°Á´ÈÝÄê¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤è¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Î»î¹çÁ°²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Îµß±çµ¯ÍÑ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÂè1Àï¤Ï8²ó¤«¤é·ÑÅê¤·¤¿¥Ù¥·¥¢¡¢¥¨¥ó¥ê¥±¥¹¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤¬»ÍµåÏ¢È¯¤Ç3¼ºÅÀ¡£²ÝÂê¤Îµß±ç¿Ø¤¬¤â¤í¤µ¤òÏªÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¾¡¤Æ¤ÐÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ëÂè2Àï¤ÇÂçÃ«¤òµß±çµ¯ÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÌä¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤è¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¡¢´°Á´¤ËÈÝÄê¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤ÏÂè3Àï¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¾ì¹ç¡¢ÀèÈ¯¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«¤ÏµîÇ¯¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ÏÁ´3ËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÁ°Æü¤ÎÂè1Àï¤Ç¤¹¤Ç¤Ë2ËÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÏÂçÉñÂæ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¥²¡¼¥à¤ò¼«Ê¬¤Ë°ú¤´ó¤»¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¡£µîÇ¯¤Ï½øÈ×¡¢¾¯¤·¥Ü¡¼¥ë¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤¬Èà¤ËÂÇ¤¿¤»¤Þ¤¤¤È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤Èºòµ¨¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î³Ø¤Ó¤Ë¸ÀµÚ¤·¡ÖºòÆü¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¤òºî¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¤Æ¤ëµå¤ò»ÅÎ±¤á¤¿¡£¤¢¤ì¤¬·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£9·î¤ÏÆÃ¤Ë¸«¶Ë¤á¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î½àÈ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤Èº£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£