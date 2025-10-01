去年末、店舗の老朽化などを理由に廃業した山口市の老舗洋菓子店＝宝来屋。



きょう、事業承継という形でリニューアルオープンしました。



宝来屋は1946年に開業、看板商品のシュークリームやカヌレ、レモンケーキなどで多くの人から愛されてきました。



去年末、店舗の老朽化などで廃業しましたが復活を望む声を受け、事業承継という形でリニューアルオープンしました。





（株式会社宝来屋 大庭典夫代表取締役）「80年近くの歴史があってファンがたくさんいる。こんなに愛されている事業を終わらせてしまうのはもったいない。今まで通り山口の町の方に愛していただける宝来屋を再建していきたい」以前の店舗からパティシエは変わっておらず商品や味はそのままでこれまでのお客さんが懐かしさを感じつつも若い層のお客さんにも来てもらえるような店舗の内装に変えたということです。（客は）「以前から宝来屋の大ファン。なくてはならないお店、絶対に。永遠に続いてほしい」「シュークリーム楽しみにしてたのでよかった、閉店してて寂しかったので」宝来屋の営業時間は午前11時から午後6時まで、水曜日が定休日となっています。