「JCミスコン2025」ファイナリスト13人を発表 今年の“日本一かわいい女子中学生”は
【モデルプレス＝2025/10/01】1日、“日本一かわいい女子中学生”を決めるコンテスト「JCミスコン2025」のファイナリストが発表。エリアの代表と「中一ミスコン2025」グランプリら計13人が選ばれた。
【写真】あなたの地元の代表は？“日本一かわいい女子中学生”セミファイナリスト124人
東日本代表：のあ（愛知県）1年生
東日本代表：あいさ（石川県）2年生
東日本代表：こぶえ（岐阜県）2年生
西日本代表：みこと（福岡県）3年生
西日本代表：えま（福岡県）1年生
西日本代表：そら（兵庫県）1年生
ファーストファイナリストGP：さら（秋田県）2年生
セカンドファイナリストGP：しおん（福岡県）3年生
ミクチャ審査代表：るう（茨城県）3年生
candy magic審査代表：ほの（鹿児島県）1年生
eプリ審査代表：あいら（静岡県）1年生
自己PR審査代表：りの（神奈川県）3年生
中一ミスコンGP：心愛（山口県）1年生
なお、後日発表の敗者復活戦の勝者2人を含む15人が今年度のファイナリストとなる。
今後「JCミスコン2025」は、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
10月11日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
「JCミスコン」は、“みんなで選ぶ、日本一かわいいJC”をコンセプトに掲げている全国規模の女子中学生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子中学生であれば誰でも参加が可能だ。
これまで「乃木坂46公式ライバル」として発足された「僕が見たかった青空」メンバーの秋田莉杏や、雑誌「Seventeen」専属モデル・小國舞羽らを輩出。2024年はゆな（内田結菜）がグランプリを獲得し、「TGCteen」などに出場した。そのほか、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】あなたの地元の代表は？“日本一かわいい女子中学生”セミファイナリスト124人
◆「JCミスコン2025」ファイナリスト13人が決定
東日本代表：のあ（愛知県）1年生
東日本代表：あいさ（石川県）2年生
東日本代表：こぶえ（岐阜県）2年生
西日本代表：みこと（福岡県）3年生
西日本代表：えま（福岡県）1年生
西日本代表：そら（兵庫県）1年生
ファーストファイナリストGP：さら（秋田県）2年生
セカンドファイナリストGP：しおん（福岡県）3年生
ミクチャ審査代表：るう（茨城県）3年生
candy magic審査代表：ほの（鹿児島県）1年生
eプリ審査代表：あいら（静岡県）1年生
自己PR審査代表：りの（神奈川県）3年生
中一ミスコンGP：心愛（山口県）1年生
◆「JCミスコン2025」今後のスケジュール
今後「JCミスコン2025」は、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
10月11日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
◆「JCミスコン」とは
「JCミスコン」は、“みんなで選ぶ、日本一かわいいJC”をコンセプトに掲げている全国規模の女子中学生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子中学生であれば誰でも参加が可能だ。
これまで「乃木坂46公式ライバル」として発足された「僕が見たかった青空」メンバーの秋田莉杏や、雑誌「Seventeen」専属モデル・小國舞羽らを輩出。2024年はゆな（内田結菜）がグランプリを獲得し、「TGCteen」などに出場した。そのほか、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】