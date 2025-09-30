日経225先物：30日2時＝60円安、4万5070円
30日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比60円安の4万5070円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万5043.75円に対しては26.25円高。出来高は5800枚となっている。
TOPIX先物期近は3138ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.43ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45070 -60 5800
日経225mini 45070 -60 105253
TOPIX先物 3138 -2 10156
JPX日経400先物 28190 -50 698
グロース指数先物 746 +0 122
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
