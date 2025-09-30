　30日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比60円安の4万5070円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万5043.75円に対しては26.25円高。出来高は5800枚となっている。

　TOPIX先物期近は3138ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.43ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45070　　　　　 -60　　　　5800
日経225mini 　　　　　　 45070　　　　　 -60　　　105253
TOPIX先物 　　　　　　　　3138　　　　　　-2　　　 10156
JPX日経400先物　　　　　 28190　　　　　 -50　　　　 698
グロース指数先物　　　　　 746　　　　　　+0　　　　 122
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース