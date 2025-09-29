夫婦問題カウンセラー・岡野あつこ「自分の人生を自分で決める覚悟が熟年離婚を後押し」
YouTubeチャンネル『【真実】熟年離婚が映す「新しい夫婦観」と生き方』内で、夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、近年増加する熟年離婚の背景について自身の見解を語った。動画の冒頭で岡野氏は「残りの人生を自分らしく生きたいとの思いから、熟年で離婚を決断する方が増えている」と指摘。特に結婚30年、40年と年月を重ねた夫婦において、子育てが一段落し「この先もこの相手と過ごしたいか」と自問するケースが増えていると明かした。
岡野氏は、「熟年離婚はこれまでの人生に不満があるというよりも、このまま何も変えずに終わるのは嫌だ、という直感に突き動かされるものです」と強調。高学歴で社会進出する女性が増える現代、「自分のために生きたい」と再出発を決意する人が多いという。さらに「熟年離婚の数は23%とされ、4人に1人が決断している計算になる」と、具体的なデータも示した。
続けて、「妻や母、嫁といった役割からの卒業」「心身の健康と向き合う転機」など、熟年離婚につながる5つの主な要因を丁寧に解説。特に「役割を果たすことに縛られ、自分を見失ってしまう女性が多い中、今は自分を優先してもいいと思える時代になった」と現状を分析した。また、「定年後、夫が家にいることで生じるストレスが『不言病』という新たな問題を生み、健康を害する一因にもなっている」とも述べた。
「もう年だからではなく、まだ新しい人生を生きられるという挑戦心こそが熟年離婚を後押しします」と語る岡野氏。彼女の元にも「今から大学や大学院へ進学し、やり遂げられなかった夢に再挑戦する」と相談に来る女性が多いのだという。岡野氏は「熟年離婚は人生を諦めないための選択であり、挑戦する心を取り戻す勇気の表れです」と力強く応じた。
さらに「自分の人生を自分で決める」という覚悟を持つことが、熟年離婚を選ぶ人々に共通していることを強調。「決して利己的な考えではなく、人生の終盤だからこそ自然に湧き上がる願望」だと述べた上で、「私はまだ輝ける。自分らしく生きたい。そういう希望に基づいた前向きな決断なんです」と断言した。
動画の終盤では「熟年離婚を防ぎたい方も、前向きに選びたい方も、ぜひ相談にいらしてください」と呼びかけ、自著『なぜ、妻の一言はカチンとくるのか。』も増刷されたことを報告。「コメント欄も活発になっているので、ぜひ皆さんのご意見をお寄せください」と締めくくった。
