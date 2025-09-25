¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¤¬¸½¼Â¤Ë¡ÄÁ´¹ñ¤Ç1Æü7·ï¤Î²¼¿åÆ»´ÙË×»ö¸Î¡¢È¬Ä¬»Ô¤ÎÂçµ¬ÌÏ´ÙË×¤Ï¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÃÏ²¼¤Î¥«¥ª¥¹¡×¤Î·Ù¹ð
¡¡2025Ç¯1·î¡¢ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÇÆ»Ï©¤¬ÆÍÁ³´ÙË×¤·¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬µðÂç¤Ê·ê¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¸¶°ø¤Ï¡¢ÃÏ²¼10¥á¡¼¥È¥ë¤ËËäÀß¤µ¤ì¤¿²¼¿åÆ»´É¤ÎÇËÂ»¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¼¿åÆ»´ÉÆâ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Î²²½¿åÁÇ¤¬¶õµ¤¤ÈÈ¿±þ¤·¤ÆÎ²»À¤È¤Ê¤ê¡¢´É¤òÉå¿©¡£Â»½ý²Õ½ê¤«¤éÅÚº½¤¬Î®Æþ¤·¡¢µðÂç¤Ê¸«¤¨¤Ê¤¤¶õÆ¶¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ÆÃÏÉ½¤¬Êø²õ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤ËÅÔ»Ô¤ÎÂ¸µ¤Ë¤Ò¤½¤à¡Ö»þ¸ÂÇúÃÆ¡×¤¬ÇËÎö¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¿ô¤«·î¸å¡¢²¼¿åÆ»´ÉÆâ¤Ç°äÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢Éüµì¤Ë¤Ï5Ç¯¤«¤é7Ç¯¤òÍ×¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ö¸Î°Ê¹ß¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤Î¿åÆ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÏÄä»ß¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î½»Ì±¤¬ÉÔÊØ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¿å¤ÏÌ¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¾å²¼¿åÆ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬²õ¤ì¤ë¤È¼«Á³¤Î¿å½Û´Ä¤È»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÀÜÅÀ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¡¢ÄË¤ß¤òÈ¼¤Ã¤ÆÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡È¬Ä¬»Ô´ÙË×»ö¸Î¤Î¾×·â¡§¤Ê¤¼¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«
¡¡¿åÆ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤É¿å¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾Ý¤ò¼èºà¤·Â³¤±¡¢ÀèÆü¡¢´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¿åÆ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Î¾å²¼¿åÆ»¤¬´í¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿å¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¶¶ËÜ½ß»Ê»á¤Ï¡¢¡Öºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿´ÙË×»ö¸Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¡¡
¡Ö2022Ç¯ÅÙ¡¢Á´¹ñ¤ÇÌó2600·ï¤â¤Î²¼¿åÆ»¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã±½ã·×»»¤Ç1Æü¤Ë7·ï¤È¤¤¤¦¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¾®µ¬ÌÏ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Çµ¯¤¤¿¤è¤¦¤ÊÂçµ¬ÌÏ¤Ê´ÙË×¤Ï¡¢ÃÏÃæ¿¼¤¯ËäÀß¤µ¤ì¤¿Âç¤¤Ê´É¤ÎÎô²½¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤É¤³¤Çµ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡È¬Ä¬»Ô¤Î»ö¸Î¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿²¼¿åÆ»´É¤Ï¡¢Ë¡ÄêÂÑÍÑÇ¯¿ô¤Ç¤¢¤ë50Ç¯¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢2021Ç¯ÅÙ¤ÎÅÀ¸¡¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤À¤Á¤ËÊä½¤¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É¾²Á¶èÊ¬¤Ï¡Ö¶¡ÊÃæÅÙ¡Ë¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Äê¤á¤é¤ì¤¿´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÅÀ¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ö¸Î¤ÏËÉ¤²¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î´ÉÏ©¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿ºë¶Ì¸©²¼¿åÆ»¸ø¼Ò¤Ï¡¢GIS¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç´ÉÏ©¾ðÊó¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤ÎÌÏÈÏ¤È¤µ¤ì¤ëÅ°Äì¤·¤¿´ÉÍýÂÎÀ©¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢²¼¿åÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²¼¿åÆ»¥¤¥ó¥Õ¥é´ÉÍý¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅÀ¸¡¤Ç¤ÏÉÔÂ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌä¤¤¤ò»ä¤¿¤Á¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¢¡ÃÏ²¼¤ËÀø¤à¡ÖÏ·µà²½¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î»þ¸ÂÇúÃÆ
¡¡ÆüËÜ¤Î²¼¿åÆ»´É¤ÎÁí±äÄ¹¤Ï¡¢2022Ç¯ÅÙËö»þÅÀ¤ÇÌó49Ëü¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ËÃ£¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÃÏµå¤ò12¼þ°Ê¾å¤Ç¤¤ëÄ¹¤µ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢Ë¡ÄêÂÑÍÑÇ¯¿ô¤Ç¤¢¤ë50Ç¯¤ò¤¹¤Ç¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë´É¤Ï¡¢Ìó3Ëü¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡Ê7¡ó¡Ë¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ïº£¸åµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢10Ç¯¸å¤Î2032Ç¯¤Ë¤ÏÌó9Ëü¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡Ê19¡ó¡Ë¡¢20Ç¯¸å¤Î2042Ç¯¤Ë¤ÏÌó20Ëü¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡Ê40¡ó¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç²¼¿åÆ»¤Î¼÷Ì¿ÀÚ¤ì¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¡Ö¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ËÅÔ»ÔÉô¤Ç²¼¿åÆ»¤ÎÀ°È÷¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢1990Ç¯Âå¤Ë·úÀß¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤ª¤è¤½30Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢º£¡¢¹¹¿·¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢»ö¸Î¤¬Â¿¤¯µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀè¹Ô¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤¿ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÏ·µà²½¤ÎÇÈ¤¬ÃÏÊý¤Ë¤â²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡2015Ç¯¤Î²¼¿åÆ»Ë¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î²¼¿åÆ»»ÜÀß¤ËÂÐ¤·¤Æ·×²èÅª¤ÊÅÀ¸¡¤È°Ý»ý´ÉÍý¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¡¢°ì»þ´ü¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿´ÙË×»ö¸Î·ï¿ô¤â¡¢¤³¤ÎË¡²þÀµ¤¬¸º¾¯¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¼¿åÆ»»ö¸Î¤Ï¡¢Éå¿©¡¢ÃÏÈ×¡¢¹½Â¤¤ÎÊ£»¨¤µ¡¢µ¤¸õ¤Î±Æ¶Á¡¢Â¾¤ÎÃÏ²¼ËäÀßÊª¤È¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ã±¤Ë¡ØÇ¯¿ô¤¬·Ð¤Ã¤¿¤«¤é´í¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»ö¸Î¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¾ò·ï¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÁ´¹ñ¤Ç¤½¤í¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¤Ç¤¹¡×
