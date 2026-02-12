復旧まで「７年」…住民を襲う絶望埼玉県八潮市で下水道管が破損し、道路陥没事故が起きたのは、昨年１月28日。それから１年余り。陥没現場は今も直径40ｍほどの穴が開き、付近の住民は工事に伴う悪臭や振動に悩まされている。県は４月には穴をふさぎ、暫定２車線で通行を再開する予定だというが、工事が完成するまでには５〜７年かかるという。なぜ、こんなに時間がかかるのか。「陥没事故が起こったとき、下水道管を再点検したら