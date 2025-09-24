航続距離は700km超？

ボルボのラインナップの「礎」と称される重要な新型電動SUV『EX60』が1月21日に発表される。同社CEOのホーカン・サミュエルソン氏は、ソーシャルメディアプラットフォームのLinkedInへの投稿で完成車の画像を一部公開した。

【画像】ボルボの次世代電動SUV、現行車種とどう変わる？【新型EX60の予告画像と、EX30を見比べてみる】 全31枚

画像は生産拠点であるスウェーデン・ヨーテボリのトルスランダ工場で撮影されたもので、作業員たちの背後に隠れるようにしてEX60が写っている。ボンネットラインが低く、内燃機関モデルであるXC60よりも滑らかで空力性能に優れたデザインとなっているようだ。



スウェーデンの生産拠点で撮影された新型EX60の予告画像 ボルボ

大型SUVのEX90と同様の「トールハンマー」デザインを採用した細長いヘッドライトも確認できる。

サミュエルソン氏はEX60について、「ヨーテボリで設計・開発された」、「これ以上ないほどスウェーデンらしい」クルマだと述べた。

ボルボによると、「最新の技術基盤」を採用し、「従来のボルボ車を上回る航続距離を実現する」という。最近発表されたリフトバックのES90では106kWhバッテリーで最大700km（WLTP基準）の航続距離を見込んでおり、EX60はこれをさらに上回る可能性がある。

プラットフォームには、EX90やES90で採用されているSPA2の実質的な後継となる『SPA3』を使用する。ソフトウェアを中核として設計され、購入後の無線アップデートや追加機能の導入に対応する。

また、EX60ではボルボの量産車として初めてメガキャスティング技術を導入し、生産効率の向上を図る。

ボルボは現在、EVラインナップとしてEX30、EC40、EX40、ES90、EX90、EM90（中国市場専用）を展開しており、EX60は7番目のモデルとなる。