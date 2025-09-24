コメの価格は３週連続で値上がり…「『令和のコメ騒動』は人災」今回のコメ騒動で「得」をしたのは誰か

「昨年夏にスーパーの棚からコメが消えたときに備蓄米を放出しておけば、米価はここまで上がらなかった」

一体いつまで続くのか、「令和のコメ騒動」。スーパーの棚からコメが消え、米価が高騰し始めてから１年余り経つが、コメの価格は依然として高いままだ。

農林水産省の19日の発表によると、全国のスーパーで今月８日から14日までに販売されたコメ５キロ当たりの平均価格は4275円。随意契約の備蓄米が５キロ2000円程度で店頭に並んだことで７月には平均価格が3500円台まで下がったものの、今年の新米が高値で出回り始めたため今月に入って再び4000円を超え、３週連続で値上がりしている。

NHK大河ドラマ『べらぼう』で米価高騰に耐えかねた民衆の暴動「天明の打ちこわし」が描かれたが、コメを巡る騒動は過去に何度もあった。

近年では、1993年に「平成のコメ騒動」が起きている。この年は記録的な冷夏による大凶作でコメが200万トン以上も不足し、米価が高騰。当時は備蓄米制度がなかったため政府米の在庫量が23万トンしかなく、政府はタイを中心に200万トン以上の海外産米を緊急輸入した。

「平成のコメ騒動」は冷害が原因とされるが、「令和のコメ騒動」はそうではない。

農業経営学を専門とする宮城大学の大泉一貫名誉教授はこう断言する。

「令和のコメ騒動は間違いなく人災です」

大泉名誉教授によると、農林水産省は’21年と’22年の２年間に、生産調整で50万トンのコメを減産している。結果的に’22年産米は21万トン不足し、’23年産米も44万トンの供給不足に。’24年６月末時点での民間在庫は、前年より40万トン少なかったという。

だが農水省は、昨年夏のコメ不足を「南海トラフ地震臨時情報の発表で買い込み需要があり、店頭での品薄が発生した」ためとし、新米が出回る９月には概ね解消されるとの見通しを示していたのだ。

「コメが不作の際は、同じ量のコメを流通させれば不足は解消します。平成のコメ騒動が起きた1993年は260万トンの海外産米を輸入し、翌年にはコメ価格の高騰は沈静化しました。

’03年も冷夏の影響で110万トンの供給不足だった。平成のコメ騒動を教訓に備蓄米制度が1995年に始まっていたため、’03年は備蓄米を放出したんです。次の年には価格は下がり、騒動と呼ばれる事態にはなりませんでした。

昨年夏のコメ不足のときも、備蓄米を流すべきだったんです。ところが農水省は、大阪府の吉村（洋文）知事からの備蓄米放出の要請を拒否した。農水官僚に、コメが不足しているという認識がなかったからでしょう」

放出しなかった理由はもう一つある。

「備蓄米の放出によって、米価が下がる可能性があるからです。要するに、農水省は米価維持のために、どうしても放出を避けたかったんですよ」

その後も農水省は、米価が上がり続けていたにもかかわらず’24年いっぱい静観。結局、備蓄米21万トンを放出することを発表したのは、今年の２月だった。

「そのときに農水省は、『前年に比べて生産量が18万トン増えている一方で、21万トンのコメがどこかに消えた』と説明した。流通の目詰まりが問題だと主張し、それで同じ量の備蓄米を放出したわけです。

しかし、７月末になって32万トン足りなかったことを発表した。コメ不足が米価高騰の原因だったとようやく認めたんです。

南海トラフ地震臨時情報の発表でスーパーの棚からコメが消えたときに備蓄米を放出しておけば、米価はここまで上がらなかった。完全に農水省のミスです。令和の米騒動は『官政のコメ騒動』と言い換えることもできますね」

「コメに関わる人たちは全て儲かっている。バブルが起きているんです」

大泉名誉教授は’14年に上梓した著書『希望の日本農業論』（NHKブックス）で、《我が国の農政は、米価維持政策にこそ農業の展望があると主張し、すべての農政課題を生産調整に従属させてきた》と書いている。つまり、コメの生産調整は米価維持のためであり、《米価は「政官業のトライアングル」によって支えられた》と指摘している。

政官業トライアングルとは、政治家（自民党の農水族）、官僚（農水省）、農業団体（JA農協）の三者による連携を指す。コメ政策におけるこの権力構造は「今も変わらない」と大泉名誉教授は言う。

「農協は米価を維持すると日本の農業が豊かになると信じ込んでいる。農水省は米価維持が農政の真髄だと勘違いしている。政治家は米価維持を掲げれば票が集まると思っている。三者は米価維持政策で強固に結びついています。

農協は選挙の際に自民党候補に農家の票を集め、自民党はその見返りに、農水省に働きかけて農家を保護する政策を立案させる。農水官僚は政治家からポストを用意してもらい、農協に対して予算をつけるわけです」

令和のコメ騒動は人災ということだが、“意図的”だった可能性はないのだろうか。何しろ、政官業の願い通りにコメの価格は上がっている。

「農水官僚が意図したかどうかわかりません。能力がなかっただけかもしれない。

ただ、JA全中（全国農業協同組合中央会）の山野（徹）会長が、５キロ当たり4200円程度のコメ価格について『決して高いとは思っていない』と述べましたが、米価高騰を歓迎している人は確かにいます。

たとえば５キロ3500円ぐらいであれば農家は儲かるけれども、卸しや小売りの利益はそれほど上がらないと思うんです。4000円台になれば農協もコメの取引手数料で潤うし、卸しも小売りもマージンが上がります。

今、コメに関わる人たちは全て儲かっている。バブルが起きているんです」

コメ農家や農協はよくても、５キロ4000円を超える価格は消費者には痛手だ。スーパーの店頭に並び始めた今年の新米は、高騰した’24年産を超える高値で、家計の負担はさらに増す。

「各地のJAが農家に前払いする『概算金』が今年は前年の約1.7倍に上がり、銘柄米の概算金が60キロ３万円（５キロ当たり2500円）前後に引き上げられています。そうすると新米の販売価格は、５キロ4500円から5000円ぐらいになる。

10月末から11月にかけてコメの収量が確定し、かなりの増産とわかれば少し下がるかもしれません。とは言っても、4000円を切ることはないでしょうね」

米価高騰がこのまま続くと、コメ離れが進みそうだが。

「コメ離れには拍車がかかりますし、消費者の両極化も考えられる。

銘柄米を好む人は、高くても新米を買うでしょう。一方で、随意契約の備蓄米がまだ15万トンぐらい残っています。月３、４万トンずつ市場に出回れば、年内は店頭に５キロ2000円程度のコメがあるので、低価格を求める層はそちらを購入すると思います。

ただし、最も需要が多いのは3000円台のコメなんです。今は備蓄米を混ぜたブレンド米が3000円台で売られていて、そろそろ’24年産の銘柄米が古米となって3000円台に値下がりしますが、それも10月には底をつきます」

3000円台のコメがなくなった後はどうなるか。

「10月ぐらいから海外産米がさらに大量に入ってきて、3000円台の価格帯を担うだろうと私は見ています。５キロ3000円程度のコメがほしい外食産業は、海外産に依存するようになるのではないでしょうか。

政府が来年から増産すると決め、コメの価格を下げる方針を示さない限り、国産米のシェアは減っていく可能性があります」

コメの増産を宣言した石破首相の退陣…「問題は今後、生産調整が廃止されるかどうか」

石破茂首相は８月５日、今後は「増産にカジを切る」と政策転換の方針を表明した。農水省が８月29日に公表した’26年度予算の概算要求には一応、「米の需要に応じた増産実現予算」が盛り込まれている。要求を取りまとめる過程で農水族議員から「増産」の二文字の扱いに慎重な意見が出たため、「需要に応じた増産」との表現になったようだ。

コメは本当に増産されるのか。政府は生産調整をやめるのか。

「増産とはすなわち、生産調整をやめること。私はそう考えているんですが、予算の項目が『需要に見合った増産』となっているので、生産調整に少しブレーキをかけながらの増産だろうと解釈しています」

’26年度の概算要求を見ると、「水田活用の直接支払交付金」として水田の転作奨励制度がしっかり残っている。

「国はこれまで、毎年3500億円を使ってコメから大豆や小麦への転作を奨励し、生産調整してきました。そこに補助金を充てるよりも、稲作の基盤整備や水田の大区画化に使うほうが、よほど生産的だと思います」

大泉名誉教授は『希望の日本農業論』で、主食用米は生産調整の対象とされ、転作扱いの飼料用米や加工用米は生産拡大を奨励されることについても言及している。

「主食用米から非主食用米に転換する農家には、転作奨励金が出ているんです。規模の小さい農家は大豆や小麦など他の作物は作れませんから、そのまま水田を続けて転作扱いの加工用米や餌米を作ってもらう。それらのコメは市場価格が安いので、転作奨励金を出すというやり方です。

生産調整をなくせば、大規模農家だけで500万トンぐらい増産できます。問題は今後、生産調整が廃止されるかどうかです」

コメの増産を宣言した石破首相の退陣が決まり、自民党が新たに設けた「農業構造転換推進委員会」の委員長に「コメは買ったことがない」発言で国民から批判を浴びた江藤拓前農水大臣が就いた。コメ政策は前に進むのか。

「具体的な議論を進めて、きちんとコメの増産を実現してもらわないと困ります。

コメは日本人の主食です。私はコメを100パーセント自給してほしいと思っていますし、そのために日本の資源である水田をフルに利用してほしい。

今こそ農業政策の転換を図らなければ、おそらく日本の稲作は消滅に向かっていくでしょうね」

▼大泉一貫（おおいずみ・かずぬき） 農業経済学者、宮城大学名誉教授。1949年、宮城県生まれ。東京大学大学院農業系研究科修士課程修了。宮城大学教授、同副学長などを歴任。著書に『日本農業の底力』（洋泉社）『希望の日本農業論』（NHK出版）『フードバリューチェーンが変える日本農業』‎（日本経済新聞出版）など。

取材・文：斉藤さゆり