三重・伊勢の人気和菓子店『赤福』と『五十鈴茶屋』が2026年4月24日〜5月7日の期間限定で、羽田空港にて特別販売会を開催する。GWに訪れる人の多い空港での開催となるが、いったいどんな商品が販売されるのか。定番・赤福餅のほか、数量限定サブレなども登場三重県を中心に店舗を構える『赤福』。東京都内で入手するのは難しいため、今回の期間限定販売会はファンにとってはうれしいだろう。特別販売会は、羽田空港第1ターミナル2