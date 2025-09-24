【ニューヨーク＝池田慶太】米国のトランプ大統領が２３日に行った国連総会の一般討論演説で、プロンプター（原稿映写機）が作動しないハプニングがあった。

これに先立って国連本部のエスカレーターが途中で停止するトラブルにも見舞われたトランプ氏の不満は増幅したとみられ、演説では技術トラブルに何度も言及して国連の“機能不全”を当てこすった。

トランプ氏は冒頭、機械が故障し、手元の原稿を読み上げることを告げた。「プロンプターを操作しているのが誰であれ、大変な状況にあるだろうとしか言いようがない」とあきれ顔でジョークを飛ばすと、会場からは笑いが起きた。

トランプ氏はこの日、国連本部の入り口から上層階に移動する際、メラニア夫人と一緒に乗っていたエスカレーターが途中で停止したことも紹介した。「ファーストレディーがよい体勢でなければ転げ落ちていたが、大丈夫だった。二人とも立っていた。そしてプロンプターが動かなくなった。国連で２つの事が起きた。ひどいエスカレーターとひどいプロンプターだ。とても感謝する」と皮肉を込め、再び笑いを誘った。

約９分半演説した後、プロンプターは正常に戻った。

トランプ氏は、紛争解決や移民問題などで国連が「役割を果たしていない」と批判を続ける一方、「国連から得たのは、途中で止まってしまうエスカレーターだけだった」などと発言。かつて自身の企業が、国連本部ビルの改修工事を応札できなかった事実についても不満を述べた。