きょう9月23日に40歳の誕生日を迎えた後藤真希。中学2年生でモーニング娘。に加入、「LOVEマシーン」での金髪姿で衝撃を与えると、およそ3年の在籍期間をへて17歳でグループを卒業する。ソロ転身後には多くの岐路に立たされたが……。（全2回の2回目／はじめから読む）

9月23日に40歳の誕生日を迎えた後藤真希 ©時事通信社

モーニング娘。（モー娘。）時代に多忙をきわめた後藤真希のなかで、心の支えとなっていたのは、ファンの存在であったという。ソロに転身後も、悪化した腰のヘルニアを押してライブに出演しなければならず、痛み止めの効かない日もあったが、それでもステージに上がっているときはファンの声援のおかげで痛みを忘れることができたという。

ファンたちとはモー娘。としてデビュー以来、握手会などの公式なコミュニケーションの場のほか、仕事を離れたところでも親密に交流してきた。後藤にはクールで、どこか近寄りがたい雰囲気があったので意外な気もするが、地元の東京・江戸川で母がやっていた居酒屋にはしょっちゅうファンが客として集まり、後藤もちょこちょこ顔を出していた。そうやって見知ったファンをライブ中にステージ上から来てくれているか確認するのが楽しみだったようだ。

「顔ももちろん覚えるし、性格もだいたいわかってるし」

普通なら、アイドルの実家周辺にファンが近づくなど事務所側が禁止するところで、ありえないことだろう。それが後藤の場合、モー娘。時代に地方へ移動するときなどは警備員がついていたとはいえ、駅や空港で待っていたファンが手紙を渡すのを止められそうになると、彼女自ら「あ、大丈夫です」と言って受け取っていたとか。

本人いわく《長い期間ずっと来てくれるファンの方だと顔ももちろん覚えるし、性格もだいたいわかってるし、この人がもし危険だとか言われても、「いや、そういう人じゃないんです」みたいなのはわかるし。自分のなかではある程度、そういうのは理解してました》（吉田豪『吉田豪と15人の女たち』白夜書房、2018年）。

余談ながら、彼女の愛称として世間一般では「ゴマキ」が定着しているが、本人はそう呼ばれることにずっと違和感があるらしい。そのためファンのあいだではこの呼び方を避け、たいていは「ごっちん」と呼ばれている。

ファンの男性と交際、結婚したいから仕事をやめると宣言するも…

後藤の著書『今の私は』（小学館、2018年）によれば、現在の夫ももともとは一ファンで、彼女が座長を務めた舞台『横須賀ストーリー』（2007年）を友達と観に来てくれたのがきっかけで仲良くなった。3歳下の彼は、あとから聞いた話では、小学生のころに後藤の実家までサインをもらいに来たことがあったという。

彼とは後藤から告白して交際が始まったらしい。たびたび来宅するたび家族とも打ち解けた彼は、いつしか実家の一員になっていた。当然、彼女は結婚を考えるようになる。ちょうど、モー娘。時代から所属していた事務所アップフロントエージェンシーをやめたところだった。しかし、家族会議で結婚したいから仕事をやめると宣言すると、母親から「ここまでやったんだから、続けなさい」と猛反対される。

しかし、一度なくした仕事へのやる気はなかなか戻らず、そのころ持ち上がっていたエイベックスへの移籍の話も保留にしていた。そこへ来て、エイベックスの松浦勝人社長（当時）から米ロサンゼルスへレッスンに行ったらと勧められる。社長は、レッスンへ行った上でそれでも仕事を続けたくなければやめていいと言ってくれた。それならと、とりあえず母を黙らせるため、先のことは帰国してから考えればいいと思い、単身ロサンゼルスへ飛んだ。

レッスン自体は予想以上にハードだったが、周囲のスタッフや先生が自分を期待してのことだと考えると、それに応えなければとの思いが徐々に湧いてきた。このあと、エイベックスのスタッフや社長に誘われてラスベガスやハワイにも足を延ばすうち、アメリカ滞在は予定をオーバーして約1ヵ月におよんだ。そのうちに引退とか移籍とか正直どうでもよくなっていたという。

ただ、実家に残された彼は、娘に仕事を続けさせたい母から別れろというプレッシャーをかけられ、針のむしろ状態であった。結局、帰国後、彼のほうから別れを切り出され、二人の関係に一旦ピリオドが打たれる。

事務所移籍、母親の急逝

こうして2008年、後藤は22歳にして、結婚ではなく母と仕事を選択し、エイベックスへ移籍する。もともとモー娘。時代から、アイドルのダンスというよりは、もっと難しくて、カッコよく見えるものがやりたいと思っていた。モー娘。卒業後の2006年には「G-Emotion」というソロライブを始め、舞台監督やダンサーズチームから刺激を受ける。ダンサーズと一緒にリハーサルをするとあきらかに自分の動きと違うので、「もっと努力しなきゃダメだ」という意識が生まれたという（『日経TRENDY』2025年2月号）。

エイベックスに移籍してからは、所属アーティストが出演するライブ「a-nation」でダンサーとつくるステージの楽しさに目覚めた。ロサンゼルスでのハードなレッスンのおかげで、激しく踊りながら歌っても息が切れなくなっていた。作詞も始め、こういう歌をうたって、こういうふうに見せたいという音楽の方向性も見えてきた。とはいえ、レコードレーベルが急に替わったり、さらには復帰をいちばん望んでいた母親が2010年に急逝し、ライブを中断しなければならなくなったりと、けっして順風満帆ではなかった。

無期限休止の“本当の理由”

2011年には年内いっぱいで活動を無期限休止すると宣言した。これについてマスコミでは、母の死が原因だとか、仕事に疲れたからなどとささやかれたりもしたが、後藤としては、一旦すべてをゼロにした上で再スタートを切りたかったというのが本意であった。そのためにも休業前のファイナルライブには、自分のやりたいことをすべて形にして実現させようと、スタッフと話し合いながら演出、振付、構成も満足いくまで突き詰めた。

こうして迎えた同年12月の千葉・幕張メッセでのファイナルライブでは、少しでもファンとつながっていたくて、苦手なMCもいつもより長めに頑張り、体力のかぎりステージを走り回った。それに対し、いつにも増して大きな声援が送られる。彼女はそれがうれしくて、ラストでは客席に向かって「ファンのみんなが浮気しなければ、戻ってくるからね」と約束して別れたのだった。

休業中もファンと交流、仕事の復帰後に入籍も

とはいえ、休業中もファンとの関係は切れなかった。オンラインゲームでつながっていたほか、一緒にニューヨークに行ったこともあった。このとき復帰後を考えてダンスレッスンも受けている。

そんなある日、LINEを始めると、別れた彼から不意にメッセージが届く。これを機にオンラインゲーム上でコインのやりとりを始め、やがて向こうから食事に誘われると、地元の焼き肉屋で再会する。以来、頻繁に会うようになり、気づけばよりを戻していたという。

仕事に復帰したのは2014年6月、テレビ東京の生特番『テレ東音楽祭（初）』に、ほかのモー娘。OGと一緒に出演したときだ。出演が決まると、それまで家にこもってゲームばかりしていたためすっかり落ちてしまった筋肉を取り戻すべく、スイミングやボクササイズに通い、ウォーキングで体力をつけた。

彼と婚姻届を提出したのはその翌月のことであった。結婚式は翌2015年2月に挙げている。このときもモー娘。OGが集まって祝福してくれたという。式と披露宴のあと、地元のカラオケでの三次会には、古くからのファンも何人か参加し、夫も合流して新郎新婦とファンとの大カラオケ大会になったらしい。

2015年12月には第一子となる長女、2017年には長男を儲けた。以来、現在まで子育てをしながら、自分のペースで仕事を続けている。2020年9月の『テレ東音楽祭』ではAKB48とのコラボレーションが実現し、圧倒的な存在感を示し、大きな反響を呼んだ。

“ベストセラー”写真集では圧巻のボディを披露

デビュー25周年を迎えた昨年（2024年）は、7月に13年ぶりのシングル「CLAP CLAP」、9月にはミニアルバム『prAyer』を発表し、リリースイベントやライブツアーで全国を回った。さらに11月には写真集『flos』（講談社）を出版、発売前に早くも重版が決まり、電子書籍版とあわせてベストセラーとなる。前年末に彼女の「いま、撮影したらよい写真が撮れるかもしれない」との一言からスタートした企画であった。

30代に入ってからボディラインのキープに努めるとともに、張りのある肌質を保つため、体の外と内からスキンケアを欠かさない。写真集で見せた圧巻のボディは、そうした日々の努力の賜物であった。

ただ、40歳に近づくと、「こんなことをしてみたい」との思いになかなか体がついていかなくなったともいう。昨年9月にライブをやったあとも《全治何週間かな？ っていうくらいにダメージがあって。だから、40歳、41歳と年齢を重ねていく中で、どうやって体力を維持するかについては頑張んなきゃいけないところなのかなとは自分では思っていますね》と、抱負を語っていた（『日経TRENDY』前掲号）。

13歳でデビューしたときは大人びたルックスで衝撃を与えたが、現在の後藤は、40歳とは思えない若々しさで注目を浴びているのが、デビュー当時から知る世代には何だか不思議な感じがする。

デビュー以来、女の子たちの憧れの的であり続け、いまやアイドルの世界ではレジェンドと目される。この8月に開催されたTOKYO IDOL FESTIVAL 2025にはスペシャルゲストとして出演し、彼女をリスペクトするアイドルたちとパフォーマンスを披露した。さらに9月9日のデビュー記念日に開催したファンミーティングには、元AKB48で子供の頃から熱烈なモー娘。ファンである柏木由紀をゲストに招き、彼女を「夢のようです」と感激させていた。

2020年にはYouTubeチャンネルも開設し、登録者数は2025年9月現在、40万を超える。最近、そこでの発言がちょっとした話題になった。それは平成のアイドル史を振り返るトークのなかで、自身が在籍していた頃のモーニング娘。では、のちのAKB48のようにセンターという明確な立ち位置やパート割りはなかったと話していたところ、スタッフの調べた資料では各シングル曲で後藤真希などがセンターを務めたと書かれていると指摘されて驚き、「みなさん、あんまりそういうのを鵜呑みにしないでくださいね。本人たちですらあんまりわかってないですから」と苦笑しながら呼びかけていたことだ（「ゴマキのギルド」2025年6月14日配信）。

この発言を受けて、昨年の「文春オンライン」の記事で「LOVEマシーン」について書いていた筆者も慌てて確認したところ、「センターを務めた金髪の少女」と思い切り書いていた。その点はお詫びして訂正したい。たしかに改めて記憶をたどると、センターというのはやはりAKB48が出てきて以降にアイドル界に定着した呼び方で、後藤が在籍した頃のモー娘。では使われていなかったはずである。ただ、グループアイドルについて説明する上では便利なので、AKB48以前にもさかのぼって使われるようになったのだろう。

先のYouTubeでの後藤のトークで、筆者が例の発言以上に印象に残ったのは、彼女がAKB48における選抜総選挙などでの熾烈なセンター争いについて、モーニング娘。やハロー！プロジェクト（モー娘。などのアイドルが所属する集団）にそういうシステムがなくてよかったと胸をなで下ろしていたことだ。

“ライバル”とされた安倍なつみへの意識は…

そこで思い出すのは、「LOVEマシーン」からモーニング娘。に入った後藤が、結成以来グループのシンボル的存在だった安倍なつみと、メディアではとかくライバルと書かれがちだったことだ。これについて一方の当事者である安倍は、後藤が入ってきたとき「この子には負けたくない」と思ったと認めた上、そんな自分の気持ちをよそに当の後藤はマイペースでつかみどころがなく、それでいてほかのメンバーにないものを持っているのがうらやましかったと、のちにインタビューで明かしている（『モーニング娘。20周年記念オフィシャルブック』ワニブックス、2018年）。

ただ、大きな衝突はなかったし、実際には仲が良くて、プライベートでもよく遊んでいたという。それがその後、後藤が安倍に先んじてソロ歌手としてデビューしたために、2人のあいだに微妙な空気が流れたらしい。それでも後藤のほうは安倍に対しそれほどライバル意識を持つことはなく、《と同時に、大人の事情で決められたことだから仕方ない、と不思議なくらい冷静に考える自分がいた》と振り返る（前掲、『今の私は』）。

こうした発言から察するに、おそらく当人たちからすれば、ことさらにライバルと見られることは本意ではなかったはずだ。そもそも資質はまったく違う。後藤が一貫して、アイドルと呼ぶにはエッジの立った存在であり続けるのに対し、安倍はアイドルの王道を歩み、モー娘。卒業後は舞台をメインに活動するようになった。夫はいずれも年下だが、片や元ファンの一般人、片や俳優の山崎育三郎と、ここでも好対照を成す。

ただ一つだけ、現在、子育ての真っ最中である点は共通する。2人とも40代に入ったことでもあるし、そろそろ一緒に落ち着いて話をするのを聞いてみたいところではある。

（近藤 正高）