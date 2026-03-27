「辻ちゃん」の愛称で知られるタレント・辻希美。明るいキャラクターで支持を集める一方、長年にわたりネット上での“炎上”と向き合ってきたことでも知られる。3月25日に放送された『これ余談なんですけど…』（テレビ朝日系）に出演した夫・杉浦太陽が語ったエピソードをきっかけに、あらためてその内容が注目されている。杉浦は番組後半で、辻について『元祖炎上女王』と語り、これまでを振り返った。「杉浦さんは『いちごに