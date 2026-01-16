1月15日、タレントの後藤真希が自身のSNSを更新し、2月にバスツアーを開催することを報告。《お知らせ》と題した投稿で、《バスツアー「後藤真希と行くウッキウキバスツアー」の開催が決定》と明かしたが、その内容が話題になっている。「今回の行き先は、栃木・那須高原周辺。後藤さんとともにランチやキャンドル作りなどの交流や、2ショット撮影会、さらに複数のプレゼントも用意されており、日帰りですが、かなり盛りだくさん