4月20日、3人組バンド「Mrs.GREEN APPLE」（以下、ミセス）の冠バラエティ番組『テレビ×ミセス』（TBS系）が放送された。同番組に元「モーニング娘。」（以下、モー娘。）の中澤裕子が出演したが、“激変” した姿が注目を集めている。『テレビ×ミセス』は、ミセスがMCを務め、さまざまな人やものと本気でコラボするもの。今回は、かつて多くのバラエティ番組で人気を博したゲーム企画「巨大すべり台クイズ」がおこなわれた。