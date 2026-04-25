元「モーニング娘。」で歌手の後藤真希(40)が25日、自身のインスタグラムを更新。大袋のポップコーンをほおばる姿を公開した。 【写真】量と大きさにファンもビックリ！でもゴマキ本人は涼しい顔 ポップコーンとハートの絵文字とともに、映画館「TOHO CINEMAS」のポップコーン袋を抱え、広い待合場所で座って食べている姿を投稿。注目は袋のサイズだ。「パーティーポップ」と記さ