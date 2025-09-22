呼吸が荒い愛犬を心配して病院へ連れていくと…？予想さえしなかったまさかの診断結果が大きな反響を呼んでいます。話題の投稿は、記事執筆時点で67.5万回再生を突破し「理由が可愛すぎるｗ」「うちの娘と一緒(笑)」「安心した」「元気が一番！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：大型犬の呼吸が荒いので、心配して病院に連れて行ったら…予想もしなかった『告げられた診断結果』】

呼吸が荒いちあちゃんを連れて病院へ

TikTokアカウント「cheer.himawari」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの女の子「ちあ」ちゃんのあるヒヤッとした出来事。というのも、散歩中のちあちゃんの呼吸がゼェゼェと荒いことが心配になった飼い主さん。

犬が口を開けてハァハァと体温調節をすることは生理現象ですが、呼吸が荒すぎると『何かの病気かも…』と心配になりますよね。飼い主さんもちあちゃんを連れて動物病院へ行ったといいます。

まさかの診断結果

すると誰も予想しなかったまさかの診断結果が告げられたとか。それは『興奮しすぎ』でした…！たしかにそのときのちあちゃんは、お花のような満面の笑顔をお見せしていたそう。

楽しくて元気いっぱい！そんなちあちゃんの気持ちが全面にあらわれた診断ともいえますね。きっと毎日がキラキラとした喜びであふれているのでしょう。何はともあれ結果オーライで安心した飼い主さんなのでした。

この投稿には「安心しました！」「最後のお顔かわいい♡」「よかったよかった」などのコメントが寄せられています。

ちあちゃんに気付かないフリをしたら…？

ちあちゃんの天真爛漫な可愛すぎるお姿が、別投稿にて紹介されています。目の前にいるちあちゃんに気付かないふりをして、パパが『ちー？どこ行ったん？』と名前を呼び続けたそう。

すると「ここにいるよ！」怒りのパンチ！それでもパパの反応がないので顔をペロペロ…。ところが、ちあちゃんの秘策もパパには通用しない模様。

ふたりの間に数秒の沈黙が流れたのち、ついにパパが我慢の限界を迎えました。自らちあちゃんのお手手を握って検証は終了。愛犬の困ったようないじらしい姿を長くは見ていられません…！これはちあちゃんの勝利といってよいでしょう♡

TikTokアカウント「cheer.himawari」には、ちあちゃんとひまわりちゃん姉妹の賑やかな日常が紹介されています。元気をもらいたい方はぜひチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「cheer.himawari」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております