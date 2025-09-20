雷が怖くてブルブル震える犬→動けないでいたら、同居犬がそばにきて…泣けるほど尊い『家族愛を感じる光景』が20万再生「優しさに涙」「最高」
雷が怖い犬がブルブル震えていたら、同居犬がそばにきてくれて…？愛情あふれるその後の行動に涙が止まらないと反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で20万9000回再生を突破し、「優しさに涙」「兄弟愛最高」といったコメントが寄せられています。
【動画：雷が怖くてブルブル震える犬→動けないでいたら、同居犬がそばにきて…】
雷に震えるワンコ
Instagramアカウント「nobuchan_0229」に投稿されたのは、雷が怖くてブルブル震えている雑種の保護犬「明智」の様子。この日は午後から土砂降りで、大きな雷が鳴ってから明智の震えが止まらなくなったのだそう。
飼い主さんは、ケージの中で震える明智をナデナデしてあげますが、この日の大きな雷はとっても怖かったよう。一方、保護犬で同居犬のチワワ「のぶなが」と柴犬の「ごんちゃん」は「なにが？」と平気そうな様子。
ヘルプを要請
震え続ける明智のために、雷が平気そうなごんちゃんに飼い主さんはヘルプを要請。しかしごんちゃんがそばにきたその瞬間、爆音の落雷が。さすがに驚いたごんちゃんとのぶながは、「何事だっ」とどこかへ行ってしまいます。
なんとか音を和らげてあげたいと思った飼い主さんは、明智の耳にカチューシャを装着。目玉の付いたファンシーさ満点のカチューシャを身に付けた明智は、「えっとさ…？」と虚無の表情。飼い主さんの愛だけは感じます。
「そばにいてあげる」
その後、明智のいるケージにごんちゃんがやって来てくれたんだそう。「そばにいてあげる」とばかりに明智の隣にいてくれるごんちゃん、普段はやんちゃだそうですが、優しい一面にキュンとしてしまいます。
ごんちゃんが来てくれて、震えもピタリとおさまった明智。ごんちゃんの見せてくれた大きな家族愛に、思わずほっこりしてしまいます。
投稿には「優しさに涙」「兄弟愛最高」「ヘアバンドつけてる明智萌え」「ごんちゃんの優しさに明智の顔が明るくなった」「お互い助け合ってる」「不覚にもヘアバンド笑った」といったコメントが寄せられています。
3匹の笑いあふれる日常は、Instagramアカウント「nobuchan_0229」でチェックすることができます。
写真・動画提供：Instagramアカウント「nobuchan_0229」さま
執筆：nagai
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。