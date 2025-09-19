°úÂà¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¡È²øµÏ¿¡É¡ÖÆ¬¤¬º®Íð¡×¡¡MLB¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤âÍ£°ì¡Ä°Û¼¡¸µ¤Î¡Ö96-101¡×
222¾¡96ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.54¡¢3039Ã¥»°¿¶¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤ÏµÏ¿¾å¤Ç¤â·æ½Ð¤·¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»222¾¡¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ3ÅÙ¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ1000¿Í°Ê¾å¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤ÎµÏ¿¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡37ºÐ¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï2008Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2011¡¢2013¡¢2014Ç¯¤Ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°MVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£º£µ¨¤Ï20»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ10¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.53¡£7·î2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¤Ë¤Ï»Ë¾å20¿ÍÌÜ¡¢º¸ÏÓ¤È¤·¤Æ¤Ï4¿ÍÌÜ¤ÎÄÌ»»3000Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥¿¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ª¥×¥¿¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡×¤ÏÆ±Æü¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤µÏ¿¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖMLB»Ë¾å¡¢ÄÌ»»150ÀèÈ¯°Ê¾å¤·¤¿Åê¼ê¤Ï1000¿ÍÄ¶¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢ÇÔÀï¤òµÊ¤¹¤ë¤è¤êÌµ¼ºÅÀÅÐÈÄ¤òÃ£À®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÎÊý¤¬¹â¤«¤Ã¤¿ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï1¿Í¤À¤±¡£¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡Ê¸½ÃÊ³¬¤ÇÀèÈ¯¤·¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤¬101»î¹ç¡¢Éé¤±¤Ï96¡Ë¡×¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡19Æü¡ÊÆ±20Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤ÇºÇ½ªÅÐÈÄ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢18Ç¯´Ö¤Ç452»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¤¦¤ÁÀèÈ¯¤Ï449»î¹ç¡£ÄÌ»»222¾¡96ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.54¡£¾¡Î¨.698¤Ç¡¢2·å¾¡Íø13ÅÙ¤ËÂÐ¤·2·åÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¤Î¤Ï2010Ç¯¡Ê13¾¡10ÇÔ¡Ë¤Î1ÅÙ¤À¤±¤È¡¢Éé¤±¤Ê¤¤Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤â10¾¡2ÇÔ¤È¹â¤¤¾¡Î¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²÷µÏ¿¤ò¹ï¤ó¤À¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ËSNS¤Ç¤âÀËÊÌ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤°¡£¡Ö¿¿¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¤¥«¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡×¡Ö¤â¤¦¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ï2ÅÙ¤È¸½¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÃ¯¤â¤¬ÌÜ·â¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¡ÖÈà¤ËÄ¹¤¯Åê¤²¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢Èà¤Ï¾¡Íø¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ö¤Ð¤«¤²¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤â¤Ã¤ÆÆ¬¤¬º®Íð¤¹¤ë¡×¡ÖÁ´¤¯¤â¤Ã¤Æ¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÀ¨¤ß¤Ë²þ¤á¤Æ¶Ã¤¯À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë