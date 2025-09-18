突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、工具不要で簡単にどこでも設置でき、7枚の有孔パネルと4枚の棚板、付属のフックとや市販の有効ボードのパーツで自由にカスタマイズできる突っ張りラックの「100-TSF004（幅45cm）」と「100-TSF005（幅60cm）」と「100-TSF006（幅80cm)」のブラックとホワイトを発売した。
■工事不要！置くだけで収納力アップ
床と天井に突っ張るだけで簡単に設置でき、壁に穴を開けたり工事をする必要がない。賃貸住宅でも気軽に導入できるため、「収納が欲しいけれど壁を傷つけたくない」という方にぴったり。設置後すぐに使えるので、模様替えや新生活のスタートにも最適だ。
■有孔ボードで自由なカスタマイズ
パネルは6mm穴・25mmピッチ仕様の有孔ボード。付属のフックが大小5個ずつ付属しているため、キッチンツールや小物をスタイリッシュに収納できる。さらにマグネット対応なので、電源タップやメモボードを取り付けるなど、自由度の高いアレンジが楽しめる。
■用途に合わせて自在にアレンジ
大3枚・小4枚の有孔パネルを自由に組み替えられるので、収納したいアイテムや設置場所に合わせたレイアウトが可能だ。棚板はどのパネルにも取り付けでき、効率的な収納を実現。市販の有孔ボードパーツ（25mmピッチ・6mm穴）にも対応しているため、拡張性も高く、暮らしに合わせてカスタマイズを楽しめる。
■収納だけじゃない！間仕切りにも活躍
お部屋のパーテーションや間仕切りとしても使えるのが大きな魅力。リビングとダイニングのゾーニングや、玄関とリビングの仕切りなど、空間をスマートに演出できる。収納とインテリア性を兼ね備え、暮らしに新しい使い方を提案する。
■安心の大容量収納と安定感
棚板は4枚付属し、1枚あたり耐荷重10kg、総耐荷重は60kgとしっかり設計。調味料や家電、小物収納ボックスなど重たいものも安心して置ける。大型パッドや強力バネで突っ張るためしっかり固定でき、転倒の心配が少ない安定感を実現した。
■商品詳細
■突っ張りラック 棚 幅45cm 【総耐荷重60kg】 壁面収納 高さ194〜258cm 棚板3枚・フック10個付き おしゃれ スリム ダークブラウン「100-TSF001BR」
