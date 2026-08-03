ITライフハック
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トップ人材の「暗黙知」を経営資産へ！ADTANKがAIエンジン「デジブレ」を本格提供
ADTANK株式会社は2026年7月31日、企業のトップパフォーマーが持つ暗黙知を抽出・構造化し、組織全体で活用できるようにするAIエンジン「デジブレ」の…
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ルイ·ヴィトン、遊び心溢れる新作メンズバッグチャームが登場
ルイ·ヴィトンは、2026秋冬メンズ·ファッションショーに登場したランウェイのルックをミニチュアサイズで再現した｢バッグチャーム·LV …
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折りたたみスマホならSamsung Galaxy「Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8 | Flip8」（SIMフリーモデル）本日発売
サムスン電子ジャパン株式会社は、Ultra級に極めた生産性、没入感あふれる体験、そして自己表現を楽しむという、3つの異なる折りたたみ体験を提供し、…
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4枚肉と特製ソースの旨さ溢れ出すダーティの極！バーガーキング『ダーティ ザ・ワンパウンダー』
株式会社ビーケー・ジャパンは、2026年8月7日（金）より、直火焼きの100％ビーフパティ4枚に、コクのあるチーズを重ね、パンチのある旨さの「特製ガー…
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バッグの置き場所に困らない！持ち運びや折りたたみもできる、手荷物収納ボックス2種
サンワサプライ株式会社は、バッグや荷物の置き場所を手軽に作れる、折りたたみ式手荷物収納「CB-BOXTW2BK（角型）」「CB-BOXTW3BK（V型）」を発売し…
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没入体験型謎解きレストラン！「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」
前回開催時の様子モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、株式会社セガ エックスディーと共同で、今年の春に没入体験型謎解きレストラ…
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食べるなら、今が一番お得！かつや、8月7日〜14日 150円引きキャンペーン
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて…
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東急グループが仕掛ける“ひんやり”涼む「没入型DR」、新感覚クールシェアリング「実話怪談列車」走行決定
株式会社東急パワーサプライ、東急株式会社および東急電鉄株式会社は、田園都市線長津田駅ホーム〜長津田検車区構内間を往復するイベント車両にて、お…
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くるっと回って立ち座りを快適にする高座椅子
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、立ち座りの負担を抑えながら過ごし方に合わせて心地よい姿勢を保ってくれる…
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雷サージや異常発熱から機器を守る！抜け止め仕様の3P-2P変換アダプタ
サンワサプライ株式会社は、雷ガードを内蔵した3P-2P変換アダプタ「TAP-ADSP1W」「TAP-ADSP2W」を発売した。本製品は、落雷によるサージ攻撃から大切…
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セイコー 5スポーツ、「ホンダ モトコンポ」とのコラボレーション限定モデルを発売
セイコーウオッチ株式会社は、＜セイコー 5スポーツ＞より、「Honda MOTOCOMPO（ホンダ モトコンポ）」とのコラボレーション限定モデルを、9月5日（土…
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もはやステーキ。でもからあげ！スタミナ満点の「鉄板ワイルドからテキ定食」
とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、エバーアクション株式会社は、2026年8&…
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視線を遮り、デスクに集中空間をつくる！デスクトップパネル
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、周囲の視線を遮り、集中しやすいワークスペースをつくるフェルト製デスクト…
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開閉でON/OFF、持ち運びに便利！スライド式の超薄型ワイヤレスマウス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、スライドカバーの開閉で電源が連動する超薄型ワイヤレスマウスである「400-…
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4K/60Hzの2画面出力に対応！60cmロングケーブル付き薄型Type-Cハブ
サンワサプライ株式会社は、手軽にマルチディスプレイ環境を構築できる2画面出力対応のHDMI付きUSB Type-Cハブ「USB-5TCHHP32BK」を発売した。本製品…
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最大風速45m/s！コードレスでどこでも使える、電動エアダスター
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大風速45m/sの強力送風と無段階風量調整を備え、PC清掃から洗車後の水滴…
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日本一旨い餃子がついに決定！「JAPAN餃子大賞2026」授賞式で、銘店・総菜・通販の3部門で最高金賞を選出
銘店部門で最高金賞を受賞した「吉春」（東京・国領）の吉村千恵子さん（左から2人目）「JAPAN餃子大賞2026」の授賞式が7月24日に東京都内で開催され…
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世界185以上の国と地域から来館！チームラボボーダレス、来場者400万人を達成
『森ビル デジタルアート ミュージアム：エプソン チームラボボーダレス』400万人達成を記念したインタビューに回答したお客様（ヨーロッパ地域／三世…
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5つの解錠方法に対応！スマートキーボックス「ChatLock K10」
スマートキーボックス『ChatLock K10』正面の実機写真スマートロック、スマートキーボックスおよび住宅セキュリティ関連製品を展開するChatlock株式会…
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約714gの薄型・軽量ボディ！「DIGI+15.6インチワイヤレス モバイルディスプレイ」特別価格29,800円で提供
ソースネクスト株式会社は、7月24日（金）、弊社サイト上で、“DIGI+（デジプラス）”シリーズの新製品として、「DIGI+15.6インチワイヤレス モバイル…