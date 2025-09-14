【渡くんの××が崩壊寸前】新OPEDはshallm＆アニメ主題歌初の平手友梨奈！
TVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』の第2クールが、10月3日（金）より連続放送が決定した。新OPEDはshallm＆初アニメ主題歌の平手友梨奈、楽曲解禁PVも同時公開された。
7月より好評放送中の、鳴見なる原作による ”日常崩壊系” ラブコメを描いたTVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』。その第2クールが10月3日（金）25時より連続放送することが決定した。放送局、時間に変更はない。
直人を巡る恋模様はますます加速し、揺れ動く心は一体どこへ向かうのか――。果たして直人は誰を選ぶのか、それとも誰も選ばないのか。ますます波乱必至の第2クールに、ぜひご期待を。
TVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』第2クールのオープニングテーマにshallm『ふたりぶん』、エンディングテーマに平手友梨奈『失敗しないメンヘラの育て方』が決定した。
各アーティストからもコメントが到着し、shallmは今回の楽曲について「愛する喜びと、すべてを渡しきれないもどかしさのあわいで生まれました。物語とともに、この感情の振幅をそっと感じていただけたら嬉しいです（一部抜粋）」と本作に寄り添った楽曲の誕生について語った。
さらに初アニメ主題歌を担当する平手友梨奈からは「楽曲すごくキャッチーで、曲のポップさと歌っている歌詞のギャップにご注目していただけると嬉しいです！ 渡くん、さつきちゃん、まきなちゃん、ゆかりちゃん全員を自分の中に降ろしました！笑」とキャラクターの気持ちになりきって制作に挑んだことを明かしました。
甘酸っぱくて危なっかしい ”日常崩壊ラブコメ” を彩るOP/／EDにぜひ注目を。
また、10月3日（金）からの第2クール放送に先立ち、オープニングテーマ・エンディングテーマの両楽曲を使用した「第2クール突入決定PV」が公開された。
主題歌も新しくなった第2クールもお楽しみに。
（C） 鳴見なる・講談社／渡くんの××が崩壊寸前製作委員会
