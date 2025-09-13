『キミとアイドルプリキュア♪』第32話 プリルンとメロロンが学園生活！
2月2日（日）よりABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始のプリキュアシリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』、第32話のあらすじと場面カットが公開された。
モチーフは『アイドル』。テーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。
歌うことが大好きな咲良うたが出会ったのは、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】。
歌って踊ってファンサして、プリキュアシリーズで最もキラッキランランに輝く『キミとアイドルプリキュア♪』がデビュー。私と ”キミ” のステージが、いま幕を開ける。
第32話は9月14日（日）朝8時30分より放送。あらすじと先行場面カットはこちら！
＜第32話「プリルンとメロロンが学園生活！」＞
双子姉妹の学園生活を描いた小説を読んでいたメロロン（声：花井美春）は、プリルン（声：南條愛乃）といっしょに自分も学園生活を過ごしたいと言い出す。しかし、プリキュアの姿で登校するわけにもいかず悩んでいると、メロロンがとあることを思いつく。夢の学園生活のために2人で試行錯誤していると、キラキライトがキラッキランリボンバトンに変化し、プリルンとメロロンの姿が…。
翌朝、晴れて学校にいくことができるようになったプリルンとメロロンは、初めて体験することばかりの学校生活を楽しむ。一方、うた（声：松岡美里）たちのクラスには、この日から持田という教育実習生がやってきていた。
（C）ABC-A・東映アニメーション
