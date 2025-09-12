¡Ö¤¨¡ª¤¦¤½¡×»°µÈºÌ²Ö¤¬¸¶½É¤Î»¨Æ§¤ò¥»¥¯¥·¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇïèÊâ¡ª¡¡ÄÌ¹Ô¿Í¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤ÎÄ¶Àä¥¹¥¿¥¤¥ë
ÍèÇ¯30ºÐ¡¢Î±³Ø¤·¤¿¤¤
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ï£¸·î29Æü¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤Ë¥¢¥¸¥¢½é¤È¤Ê¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ú´ÏÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤½¤ÎÁ°Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢»°µÈºÌ²Ö¡Ê29¡Ë¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
»°µÈ¤Ï¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¡¼¥Ä¤Î¾å¤Ë¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢Ä¶¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Ü¥È¥à¤Ë¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Á´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ò¡¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È180¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤ÎÄ¹¿È¡¢¥¹¥é¥ê¤ÈÄ¹¤¤µÓ¤ÎÄ¶Àä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë²ñ¾ì¤Ï¤¿¤áÂ©¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
²ñ¾ì¤Î³°¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¸«Êª¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»°µÈ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ÈÂç´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë»°µÈ¤ÎÃÎ¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¥¢¥Ã¤È¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸ý¤ò³«¤±¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»°µÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®³Ø£±Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¾®³Ø£³Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¸¶½É¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¡Ç06Ç¯¤Î¡Ø¿·¥¥Ã¥º¡¦¥¦¥©¡¼£²¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ç10Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2010¡Ù¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¡Ø¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥£¡¼¥ó¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ç22Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡Ù¤ÎÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°Æü¡¢»°µÈ¤µ¤ó¤Ï¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿´Ø·¸¼Ô¤À¤±¤¬½¸¤Þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âÆ±Å¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»°µÈ¤µ¤ó¤Î»£±Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¸á¸å£²»þ¡¢»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿»°µÈ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î½ë¤µ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤Î¥í¥´¸«¤»¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î¾å²¼¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÂçÃÀ¤Ê¥Ø¥½½Ð¤·¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Ô¤¸ò¤¦Ãæ¤òÊâ¤¯¡¢Æ¬¤Ò¤È¤ÄÂç¤¤Ê»°µÈ¡£Î®ÀÐ¤ËÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ç¡¢¤¹¤ì°ã¤¦¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡Ö¤¨¡ª¡¡¤¦¤½¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£»°µÈ¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ë»ß¤á¤Æ¤¢¤Ã¤¿Á÷·Þ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
28Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö½éÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»°µÈ¤Ï¡¢
¡ÖÍèÇ¯30ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È»×¤Ã¤¿»þ¤ËÎ±³Ø¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤ÈÏÃ¤·¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö»°µÈ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¹ñÌ±Åª¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÎOST¡ÊOriginal Sound Track¤ÎÎ¬¡Ë ²¦»Ò¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¥à¡Ê37¡Ë¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ø·¯¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡ÊMe After You¡Ë¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎMV¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»£±Æ¤Î¤¿¤á¡¢´Ú¹ñË¬Ìä¤Îµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¤½¤ÎMV¤Ï£¹·î£±Æü¤«¤éYouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô163Ëü²ó¡Ê£¹·î11Æü¸½ºß¡Ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌö¤Î»°µÈ¡£ÍèÇ¯¤Ï¡¢Î±³Ø¤òµ¡¤Ë¡¢³¤³°¥É¥é¥Þ½Ð±é¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
