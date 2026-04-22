《予想以上の反響に驚いています》4月22日、自身のインスタグラムのストーリーズ機能で背中に入れたタトゥーをめぐる反響についてこのように綴ったのは、モデルで女優の三吉彩花（29）。事の発端は同月20日、三吉がインスタグラムにある写真を投稿したことだった。彼女はハイジュエリーブランド『ブシュロン』を身につけ、背中が開いた黒いドレス姿の写真を投稿。そのざっくり見えた背中には青色の花をあしらった大きなタトゥーが