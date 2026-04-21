俳優の三吉彩花（29）が、21日までに自身のインスタグラムを更新。背中にタトゥーを入れたことを明かした。【画像】背中にタトゥー、決意の表情の三吉彩花すべて英語の投稿で「これは衝動ではなく、私が時間をかけてた確信」「30歳で人生の新しい章を始めようと思ったとき、タトゥーが浮かんだ。自分に忠実に生きる決意の証」などと思いをつづり、デザインや背中に込めた意味について「自分の背中を直接見ることができない。し