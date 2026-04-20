20日までにモデル・女優の三吉彩花（29）が自身のインスタグラムを更新。全文英語での投稿だったのだが、ともにアップした三吉の“激変”写真が物議を醸していて――。「三吉さんは、ハイジュエリーブランド『ブシュロン』を身に着け、背中が開いた黒いドレス姿の写真を投稿したのですが、そのざっくり見えた背中にタトゥーが刻まれていたんです。腰から背中の中央を通り、肩までと広範囲に及ぶ“花”タトゥーに、ネットをザワつか