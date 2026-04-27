背中の“花柄”タトゥー公開が話題を呼んでいるモデルで女優の三吉彩花（29）。25日に自身のInstagramを更新し、またも“攻め”の装いを披露した――。始まりは、三吉が20日までに自身のInstagramに投稿した写真だった。ハイジュエリーブランド『ブシュロン』のコレクションを手に、背中が大きく開いた黒いドレス姿を公開。腰から背中、肩にかけて青い花のタトゥーがあらわになっており、投稿では英語で《30歳で人生の新しい章を始