4月23日、2026年5月1日に公開される映画『プラダを着た悪魔2』のジャパンプレミアが都内で行われ、モデル・女優の三吉彩花が登場した。背面に入れたタトゥーが話題となったばかりの三吉だが、この日はそのタトゥーを隠しつつ、胸元を大胆に見せるスタイルで注目を集めた。同映画は2006年に公開された映画『プラダを着た悪魔』の続編。三吉はゲストとして登壇し、「自分の人生を初心に返らせてくれるような作品」と思いを語り、