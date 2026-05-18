女優の三吉彩花（29）が18日までに自身のインスタグラムを更新。人気芸人との再会を伝えた。三吉はストーリーズで「エハラさんお久しぶりでしたー！」と書き出し、お笑いタレント・エハラマサヒロとの2ショット写真をアップ。エハラが出演中のミュージカル公演を訪れたことを明かし、「皆様も是非」と勧めた。エハラも自身のインスタグラムで「今日は三吉彩花ちゃんとかソニンちゃんとか数々の大スターが観に来てくれました