おじいちゃんとチワワの微笑ましい光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で202万回再生を突破し、「可愛すぎて死ぬ(笑)」「愛されてるなぁ」「その発想無かった」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：突然『ペットカメラを見て！』と電話→何事かと思ったら…おじいちゃんが犬にしていた『まさかの行動』】

TikTokアカウント「t.reoreo04」の投稿主さんは、チワワのレオくんと暮らしています。この日、外出して家にいなかったという投稿主さん。すると突然、家族から「ペットカメラを確認してみて」と連絡があったそうです。

投稿主さんの自宅にはペットカメラが設置されており、留守中は家族みんなでレオくんの様子をチェックできるようになっています。投稿主さんが映像を見てみると、そこにはソファで寛ぐおじいちゃんと、その膝に乗ってじっとしているレオくんの姿がありました。

いつもと同じ日中の光景でしたが、なにやら違和感が…。実は、レオくんの頭の上に、おじいちゃんが氷のうを乗せていたのです。

微笑ましい光景にホッコリ♡

この少し前、レオくんは走り回ってテーブルに頭をぶつけたのだとか。痛がるレオくんを見て、おじいちゃんはチワワサイズの氷のうを作ってあげたのでした。氷を1個だけ入れた袋は、確かにレオくんの頭にぴったり。

おじいちゃんの膝の上で安静にしている様子のレオくんは、冷たくて気持ちいいのかゴキゲンな表情をしていたといいます。カメラ越しに視線を感じたのか、チラリとペットカメラを見つめる一幕も…。おじいちゃんとレオくんの仲睦まじい姿に、思わずホッコリしてしまいますね♡

2人の姿を紹介した投稿には「目を細めて気持ち良さそうw」「大人しく冷やされてるの笑う」「チワワサイズの氷のう可愛すぎ」などさまざまなコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「t.reoreo04」には、レオくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「t.reoreo04」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。