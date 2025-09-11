1年間で「500円玉貯金」が約18万円に！ ATMで入金すると“手数料”はいくらかかりますか？ 銀行の「窓口」で預けるほうが安いでしょうか？

500円玉を1年間貯めると約18万円

500円玉を1年間毎日貯め続けると、500円×365日＝18万2500円 になります。18万2500円であれば、家族で国内旅行に行けるぐらいの金額でしょう。



入金したときのATMと窓口での手数料の違い

頑張って貯めた500円玉貯金をそのままにしていても、いざというときに使いにくいものです。銀行口座に預け入れる場合、手数料はいくらかかるのでしょうか。ATMを利用した場合と窓口を利用した場合で比較してみました。



ゆうちょ銀行は窓口のほうがお得

まずは、ゆうちょ銀行の場合を見てみましょう。ATMで硬貨を入金するとき、1回に100枚までしかできません。また100枚の場合、手数料は330円かかり、複数回に分けても枚数の合算はされません。18万2500円であれば500円玉365枚です。そのため、手数料は次のとおりです。

330円×4回＝1320円

この手数料は、入金額から引かれるのではなく、通常貯金または通常貯蓄貯金の残高から差し引かれる点に注意しましょう。また、すべてのゆうちょ銀行のATMで硬貨の取り扱いがあるわけではない点にも注意が必要です。

次に窓口の場合を見てみましょう。硬貨101～500枚までの手数料は550円です。そのため、ATMと窓口を利用した場合の差額は770円となります。

1320円－550円＝770円

ゆうちょ銀行の場合は、窓口を利用したほうがお得でしょう。



メガバンクはATMのほうがお得

次に、三菱ＵＦＪ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行の3つで比較してみました。図表1はATMを利用した場合、図表2は窓口を利用した場合の手数料をまとめたものです。

図表1

三菱ＵＦＪ銀行 三菱ＵＦＪ銀行のATM：三菱ＵＦＪ銀行のキャッシュカード・通帳をご利用のお客さま、みずほ銀行 ATMのご利用時間と手数料、三井住友銀行 よくあるご質問 より筆者作成

図表2

三菱ＵＦＪ銀行 その他手数料、みずほ銀行 大量硬貨取扱手数料の新設について、三井住友銀行 硬貨入金整理手数料および旧紙幣・旧硬貨・記念貨幣の取扱改定について より筆者作成

三菱ＵＦＪ銀行の場合、銀行を利用していれば、ATMで硬貨を入金する際の手数料は無料です。しかし、1回で入金できる枚数は、ゆうちょ銀行と同様100枚のため、365枚を入金するなら4回手続きが必要です。また、ATMでの硬貨の取り扱い時間は平日の8時45分～18時と限定されているため、気をつけましょう。

三菱ＵＦＪ銀行の窓口を利用する場合、「大量硬貨取扱手数料」として550円かかります。計数後に入金をやめる場合も、手数料として支払わなければなりません。また、手数料は入金する硬貨とは別に用意しましょう。

みずほ銀行も三菱ＵＦＪと同様、銀行の利用があれば、硬貨を入金する際のATM手数料は無料です。取り扱い時間、1回で入金できる枚数も違いはありません。窓口を利用する場合、硬貨が365枚であれば手数料は550円です。ただし、硬貨が501枚を超える場合、1320円と高めに設定されています。

最後に、三井住友銀行の場合を見てみましょう。これまで見てきた銀行と同様、銀行の利用がある場合、ATMで硬貨を入金する際の手数料は無料です。ただし、500円玉を入金する場合、1回で入金できる枚数は75枚と少なくなります。そのため、365枚を入金する場合は手続きが5回必要なため、手間がかかるでしょう。

三井住友銀行の窓口を利用する場合、硬貨入金整理手数料として550円かかります。現在は300枚までであれば手数料はかかりませんが、2025年10月1日から料金が改定され、101枚から手数料がかかります。



利用している金融機関にあわせて使い分けよう

今回調べてみた結果、硬貨を入金する場合、ゆうちょ銀行では窓口、メガバンクではATMのほうがお得とわかりました。メガバンクの場合、銀行を利用していれば、ATMなら手数料をかけることなく入金できます。

ただし、銀行店舗内のATMに限られる場合が多く、すべてのATMで硬貨を入金できるわけではありません。また、取り扱い時間も平日に限られるため、注意しましょう。



