『ちはやふる−めぐり−』青春の集大成、ここに完結！ 最終回を振り返り
當真あみ主演・日本テレビ系連続ドラマ『ちはやふる−めぐり−』の最終回が、本日9月10日（水）よる10時から放送された。大量の場面カットとともに、さっそく振り返ってみる。最終回を観ていない方、ネタバレ注意です！
原作『ちはやふる』はシリーズ累計発行部数2900万部を超える大ヒット漫画。2016年、2018年に映画化された『ちはやふる−上の句・下の句・結び−』では、瑞沢高校に入学した主人公の綾瀬千早（広瀬すず）が、仲間と共に競技かるた部をゼロから作り、全国大会優勝を目指し、成長していく物語が描かれた。
本作は、映画から10年後の世界。大きな挫折により、青春を諦めてしまった藍沢めぐる（當真あみ）が、顧問として梅園高校に赴任してきた大江奏（上白石萌音）と出会い、競技かるた部に入部し、新たな仲間と共に成長していく姿が描かれる。そして、全国大会出場を目指し、高校最強の瑞沢高校に挑んでいく物語。
最終回では、令和の高校生たちが青春のすべてをかけた熱戦がフィナーレを迎えた。
最終戦は、「梅園 vs 瑞沢」と「北央 vs アドレ」の対戦。綾瀬千早（広瀬すず）ら瑞沢OBや藍沢めぐる（當真あみ）の家族らが見守る中、北央がアドレに勝利したため、梅園は瑞沢に勝てば全国大会へ行けることに！
梅園は村田千江莉（嵐莉菜）と八雲力（坂元愛登）が負けてしまうも、与野草太（山時聡真）が執念で相手のミスを誘い1勝。めぐる vs 月浦凪（原菜乃華）、白野風希（齋藤潤）vs 折江懸心（藤原大祐）の対戦はどちらも残り札がそれぞれ1枚ずつとなる運命戦にもつれ込んだ。
そのとき、会場の電気が消えてしまうアクシデントが。中断後に再開となったが、読手を務める大江奏（上白石萌音）は両陣に残った札を把握しており、電気が消える前に次に読む札を見てしまっていた。教え子たちの不利を悟り、奏の頬を一筋の涙が伝う。
試合は4勝1敗で、瑞沢の全国大会出場が決定。観客席からは両校の健闘を称える拍手が起こった。奏の読手としての資質を見極めるために別室でモニター観戦していた専任読手の中西泉（富田靖子）も笑顔で頷く。
全国大会予選が幕を閉じ、めぐるたちの夏が終わった。
帰り道、幼馴染だがすれ違ってしまっていためぐると凪は、Y字路で鉢合わせ。めぐるは「すっごい楽しかった」。凪も「私もだよ」。2人は手を取り合い、1本道へと歩いていく――。
2026年、春。かるたの大会に大学生になっためぐるの姿が。団体戦に挑むめぐるの隣には、凪と千江莉の姿も。相手チームには、風希、懸心、草太。ほかにも、青春を懸けて戦った仲間たちの姿があった。さらに、実況Live配信席には永世クイーンでYouTuberの若宮詩暢（松岡茉優）が座る。
そして、読手を務めるのは、奏。その左手薬指に、駒野からもらった指輪が光る。
映画シリーズからドラマへ受け継がれた『ちはやふる』青春の集大成、ここに完結した。
