2024年度 国内 銀行 63行 「平均年間給与」調査



国内銀行63行の2024年度の平均年間給与（以下、年収）は、653万3,000円（中央値639万1,000円）で、過去最高となった。前年度の633万1,000円（同627万5,000円）から、20万2,000円（3.1％増）増え、増加額は3年連続で最高を更新した。

銀行トップは、あおぞら銀行の906万8,000円（平均年齢44.5歳、前年度887万3,000円）で、3メガを抑えて3年連続トップを守った。同行の900万円台は、2008年度（911万9,000円）以来、16年ぶり。

国税庁公表の給与所得者の平均給与（2023年、正社員）の530万3,000円に比べ、銀行は123万円高く、前年度の102万8,000円からさらに差が拡大した。





国内銀行63行の2024年度の年収は、2015年度以降の10年間で最高の653万3,000円（前年度633万1,000円）だった。増加額も過去最高の20万2,000円増で、銀行も賃上げを避けて通れないようだ。中央値は639万1,000円で、前年度の627万5,000円から11万6,000円増えた。

これを裏付けるように、大手行が全6行（前年度6行）、地方銀行が34行（同30行）、第二地銀20行（同18行）の合計60行（構成比95.2％、前年度54行）で年収が伸びた。

63行の年収は、2017年度の601万7,000円（中央値606万8,000円）を底に、7年連続で上昇した。

業態別は、大手行が838万6,000円（前年度比24万1,000円増）、地方銀行が659万7,000円（同21万7,000円増）、第二地銀が585万8,000円（同16万2,000円増）で、全業態で過去最高になった。

ただ、年収差は大手行と地方銀行で178万9,000円（前年度176万5,000円）、地方銀行と第二地銀で73万9,000円（同68万4,000円）と開き、業態間の賃金差は拡大した。







増加額トップ 八十二 銀行 の127万8,000円増

個別銀行の年収の増加額は、最高が八十二銀行の127万8,000円増（2024年度年間給与819万1,000円）。次いで、佐賀共栄銀行の62万3,000円増（同615万1,000円）、群馬銀行の52万8,000円増（同776万1,000円）、三菱ＵＦＪ銀行の43万2,000円増（同856万円）、富山第一銀行の41万7,000円増（同678万円）の順。

減少は、北國銀行36万3,000円減（同588万7,000円）、東北銀行5万4,000円減（同539万円）、佐賀銀行4,000円減（610万4,000円）の3行だった。

平均年齢を基にした年代別の年収トップは、40歳以上があおぞら銀行906万8,000円（平均年齢44.5歳）、39歳以上40歳未満が中国銀行762万7,000円（同39.6歳）、38歳以上39歳未満が千葉銀行794万8,000円（同38.5歳）、38歳未満が滋賀銀行691万6,000円（同37.9歳）だった。





行員数 2年連続で減少

63行の行員数合計は17万819人で、前年度の17万1,827人から1,008人減少し、2年連続で前年度を下回った。

業態別では、大手行が9万5,778人（前年度比949人減）で2年連続、地方銀行が5万9,464人（同2人減）で8年連続、第二地銀が1万5,577人（同57人減）で8年連続で、それぞれ前年度より減少した。

一方、行員数が増加したのは、大手行3行（前年度2行）、地方銀行15行（同6行）、第二地銀5行（同1行）の合計23行（同9行）。







平均年齢 前年度と同水準の40.3歳

63行の行員の平均年齢は前年度と同水準の40.3歳で、2022年度から3年連続で40歳台となった。新卒採用に加え、専門性の高い分野の積極的な中途採用が背景にあるようだ。

業態別は、大手行が41.6歳（前年度比+0.3歳）で、4年連続で上昇。地方銀行が前年度と同水準の40.4歳。第二地銀は39.9歳（同▲0.1歳）で、10年ぶりに低下した。

平均年齢の上昇は、大手行が4行（同6行）、地方銀行が15行（同25行）、第二地銀が7行（同14行）の合計26行（同45行）だった。





