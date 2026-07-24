東京商工リサーチ
-
2026年7月の「物価高」倒産 2022年以降で最多の93件 1-7月累計533件、 小・零細企業が増加し負債は小口化
〜 2026年7月の 「物価高」倒産動向 〜2026年7月の「物価高」倒産は、93件（前年同月比20.7％増）で、2025年12月から8カ月連続で前年同月を上回った…
-
ポイ活アプリ「プラリー」運営のジオフラ（東京）が破産＝「プラリー」運営は今後も継続
ジオフラ（株）（千代田区）は7月29日、東京地裁から破産開始決定を受けた。破産管財人には厚井乃武夫弁護士（シグマ麹町法律事務所、千代田区麹町4…
-
2026年7月「人手不足」倒産 過去最多の63件 賃上げ負担がジワリ広がる、「人件費高騰」が2倍増
〜 2026年7月「人手不足」関連倒産動向 〜賃上げが広がるなか、中小・零細企業で“賃上げ疲れ“による倒産が増えている。2026年7月の「人…
-
銀行の年収ランキング 三井住友銀行が4年ぶりトップ 銀行員の平均年収684万円、新卒・職種で格差拡大
〜 2025年度国内銀行98行「平均年間給与」調査 〜国内98銀行の2025年度の平均年間給与（以下、年収）は、684万円（中央値675万5,000円）だった。…
-
新型コロナ破たん、7月は176件でことし最多
7月は「新型コロナ」関連の経営破たん（負債1,000万円未満含む）が176件判明し、2020年2月の第1号の発生から累計1万4,458件に達した。2026年は、3月…
-
7月の「円安」倒産5件、1-7月累計は50件 コスト上昇で、卸売業と小売業が各2件発生
〜 2026年7月の「円安」関連倒産動向 〜2026年7月の「円安」倒産は5件（前年同月比66.6％増）で、5月から3カ月連続で前年同月を上回った。2026年1-7…
-
「ホームセンター」 4期連続増収も成長は鈍化 人件費上昇、物価高で収益力の強化が課題
〜2025年度 「ホームセンター」業績動向調査 〜コロナ禍の「巣ごもり特需」が終わり、ホームセンターの業績が伸び悩んでいる。5期連続で業績比較が…
-
「お菓子の太子堂」で知られる（株）太子堂（千代田区）が破産開始、一部店舗は（株）美濃屋あられ製造本舗（横浜市）が承継し営業継続
（株）太子堂（千代田区神）は７月３１日、東京地裁へ破産を申請し同日、破産開始決定を受けた。申請代理人は嶋〓淳吾弁護士（堂野法律事務所、中央…
-
AIの広がりも影響、「デザイン業」倒産が14年ぶり高水準 〜 2026年上半期は40件に急増 〜
グラフィックデザインやインテリアデザインなど「デザイン業」の倒産（負債1千万円以上）が、急増している。2026年上半期（1-6月）の「デザイン業…
-
第三者破産のクリアースカイ、手続きが東京地裁へ 〜 被害弁護団の上申が認められる 〜
投資トラブルを巡り、4月7日に被害弁護団から京都地裁に破産を申し立てられた合同会社クリアースカイ（TSRコード:137254873、京都府）の破産事件の…
-
幡成サッシ販売（株）（東京）と関連2社が破産申請
幡成サッシ販売（株）（葛飾区）と、関連2社は7月30日、東京地裁へ破産を申請した。申請代理人は高木大門弁護士（葛飾総合法律事務所、葛飾区東金町…
-
（株）アンビション（東京）ほか１社、破産法による保全管理人が選任
（株）アンビション（豊島区）と（株）大志（同所）は７月３日、東京地裁に破産を申請し同日、東京地裁から保全管理および包括的禁止命令を受けた。…
-
2025年度「役員報酬1億円以上」 過去最多の1,345人 役員報酬と従業員給与の最大差はトヨタ自動車の100.9倍
〜 2025年度 「役員報酬1億円以上の開示状況」調査 〜2025年度（2025年4月期-2026年3月期）に役員報酬1億円以上を開示した上場企業は606社（前年度5…
-
震度6弱以上の被災地域の企業数1万5,374社 売上合計2兆9,547億円、従業員数10万人以上
〜 令和8年熊本地震「被災地企業」調査 〜7月28日16時27分頃、熊本県熊本地方を震源とする地震（令和8年熊本地震）が発生した。その後も強い余震が…
-
2025年度の上場ゼネコン 集計以来、最高の利益率 価格転嫁と選別受注で収益強化
〜 2026年3月期決算「上場ゼネコン50社業績動向」調査 〜主要上場ゼネコン50社の2025年度（2026年3月期：単体）は集計以来、過去最高の利益率とな…
-
「円安適応」に企業間格差 〜 「為替アンケート」で透ける苦悩 〜
1ドル＝163円台と約40年ぶりの円安となるなか、企業の「希望為替レート」との乖離が大きくなっている。東京商工リサーチ（TSR）が定期的に実施し…
-
2026年上半期「医療機関」倒産 増勢続く 上半期で2番目の38件、「後継者難」は最多
〜 2026年上半期「医療機関」の倒産動向 〜医療機関の倒産が止まらない。2026年上半期（1-6月）に倒産した病院・クリニック（診療所）・歯科医院な…
-
倒産と無縁の税理士業界に異変、2026年上半期は4件発生 粉飾は詐欺罪も、コンプラ違反と健康問題がリスクに
過去、税理士事務所の倒産は半年で、概ね1〜2件にとどまっていた。景気状況に相関せず、倒産と無縁の税理士業界だったが、2026年上半期（1-6月）は…
-
集成材製造の菱秋木材（株）（秋田県）が破産
菱秋木材（株）（秋田県能代市）は７月１４日、秋田地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には田中伸一弁護士（田中法律事務所、秋田市山王３…
-
愛媛県のいよぎんHDと愛媛銀が経営統合へ メインバンク取引社数 金融Gでは国内21位に
〜 TSR 「2025年 メインバンク」調査から、いよぎんHDと愛媛銀の統合をみる 〜愛媛県内にある企業のメインバンクシェア57.5％（県内メインバンク取…