「円安適応」に企業間格差 〜 「為替アンケート」で透ける苦悩 〜

1ドル＝163円台と約40年ぶりの円安となるなか、企業の「希望為替レート」との乖離が大きくなっている。東京商工リサーチ（TSR）が定期的に実施し…