¡ÔÀõ¹õ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ËÊÑËÆ¡Õ¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¼¡¤Ï¡Ä51ºÐ¡È³èÆ°¼«½Í¡É·Ý¿Í¡¡¶È³¦¤Ç¡ÈÉüµ¢´Ö¶á¡É¤ÈÓñ¤«¤ì¤ë¥ï¥±
¡Öº£¼«½Í¤·¤Æ¤Ï¤ë¤±¤É¡£Á°¤ËÄÁ¤·¤¯ÅÅÏÃ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£ºÇ½é¤Î°ìÀ¼¤¬¡È¤½¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤É¤¦¡©¡É¤Ã¤Æ¡×
8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±!¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡×¤Îµ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡Ê45¡Ë¡£ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢³èÆ°¼«½ÍÃæ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¾®Âô°ì·É¡Ê51¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢
¡Ô¾®Âô¤µ¤ó¤Ï¤µ¤Þ¤¢¤º¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¢¤¿¤ê¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Õ
¡Ô¤â¤¦Áá¤¯Éüµ¢¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤è¡Õ
¡Ô¥Õ¥ï¤ÎÉüµ¢¤¬¤É¤¦¤¿¤é¤Ã¤Æµ»ö¤¬ºÇ¶á¤ä¤¿¤é¤ÈÂ¿¤¤¤±¤É¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¾®Âô¤µ¤ó¤ÎÊý¤ò¸«¤¿¤¤¤ï¡Õ
¤Ê¤É¤È¡¢¾®Âô¤Î³èÆ°ºÆ³«¤Ë¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö³èÆ°ºÆ³«¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï·ÝÇ½µ¼Ô¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ïµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤¬ÈÖÁÈ¤Ç¾®Âô¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ºÇ¶á¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ò¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Âô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇµñÈÝÈ¿±þ¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤òº£¸å¡¢ÈÖÁÈ¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¾®Âô¤Î¼«½ÍÀ¸³è¤Ï¤¹¤Ç¤Ë1Ç¯È¾¤ò²á¤®¤¿¡£ËÜ»ï¤¬Èà¤òÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ï7·îÃæ½Ü¤Î¤³¤È¡£ÂÎ¤Ä¤¤¬¤¬¤Ã¤·¤ê¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È©¤Ï¹õ¤¯¾Æ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¾®Âô¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¿È¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¡£
¡Ö¾®Âô¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯4·î¤«¤é·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¡¢ÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¾®Âô¤ÎÃÎ¿Í¤À¡£
¡ÖÈà¤Ï°¦ÃÎ¸©ÃÎÂ¿»Ô½Ð¿È¡£ÃÏ¸µ¤ÎÃæ³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¡¢Ì¾¸Å²°ÂçÃ«¹âÅù³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¥«·î¤ÇÃæÂà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾®Âô¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤¤¤Þ¤Ï¼«½ÍÃæ¤Ç»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤¤¡Ù¤È·ÄØæÂç³ØÆþ³Ø¤ò·è¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¾®Âô¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¼«½ÍÃæ¤Î¾®Âô¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¡È¸þ³Ø¿´¡É¡£ËÜ»ï¤¬ÌÜ·â¤·¤¿Æü¡¢Èà¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½ñÅ¹¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼«Âð¤Ë¿ôÀéºý¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡È·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥Þ¥ó¥¬¹¥¤¡É¤Î¾®Âô¤À¤¬¡¢½ñÅ¹¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿ÃËÀµÒ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡Ö¾®Âô¤µ¤ó¤Ï±Ñ²ñÏÃ´ØÏ¢¤Î½ñÀÒ¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÇ®¿´¤ËÄ¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦50ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÊÙ¶¯Ç®¿´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¾®Âô¤È¤ÏµÕ¤ËÉüµ¢¤«¤é±ó¤Î¤¤¤¿¤ÈÓñ¤«¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤â¡£
¡Ö9·î3ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¿Í´Ö¸¦µæ½ê ¡Á¤«¤ï¤¤¤¤¥Û¥â¥µ¥ÔÂç½¸¹ç!!¡Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç°Ë½¸±¡¸÷¤µ¤ó¤¬¡È¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¸Æ¤Ü¤¦¤¼¡É¤ÈÈ¯¸À¡£¤½¤Î·ï¤¬¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ø¤ÎµñÈÝÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹À¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¤âµ¯ÍÑ¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡È³èÆ°¼«½Í¡É¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡½¡½¡£