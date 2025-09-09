歌舞伎を題材にした映画「国宝」（李相日監督）が興行収入１００億円を突破する大ヒットを記録している。

関西各地で撮影が行われ、和歌山県内でも岩出市のホテルがロケ地に選ばれたほか、作中では日高川町の道成寺にまつわる歌舞伎の演目も登場する。ゆかりの地には「聖地巡礼」のようにファンが各地から訪れており、関係者らは観光振興に期待している。（豆塚円香）

任侠（にんきょう）の家に生まれた主人公の喜久雄（吉沢亮さん）が上方歌舞伎の名門に引き取られ、御曹司の俊介（横浜流星さん）と切磋琢磨（せっさたくま）する――というストーリー。歌舞伎と無縁だった喜久雄が、世襲を重んじる伝統世界で苦悩しつつ、一流の女形へ成長する姿を描く。

映画の中に、喜久雄が建物の屋上でひたすら踊る名場面がある。このシーンは岩出市の「ホテルいとう」で撮られた。

ロケ地の手配は県観光連盟に事務局を置く「わかやまフィルム・コミッション」が行い、同ホテル以外にも様々なシーンに合いそうな場所を複数、提案したという。同ホテルが映画に登場したことに、同コミッションの担当者は「『昭和の雰囲気』が漂うホテルの外観や客室などが、作品の時代背景にマッチしたのだろう」と話す。

◇

８月下旬の昼過ぎ。同ホテルを訪れた映画ファンらが、写真を撮るなどして楽しんでいた。

屋上に入ることはできないが、最上階のレストラン「シャトレーヌ」のテラスからは、屋上と同じ市街地の景色を見ることができる。昼食時は満席になることも多く、要望を受け、ロケのスタッフに振る舞ったカレー（税込み１９８０円）もメニュー化した。

撮影が行われた客室に泊まりたいとの問い合わせも相次いでいるという。同ホテルの北田信幸支配人は「映画を見て遠方から来る人も多い。映画を契機に和歌山へ足を延ばしてほしい」と期待する。

◇

映画では、２人の女形が登場する歌舞伎の演目「二人道成寺（ににんどうじょうじ）」が重要な役割を果たす。喜久雄と俊介が息を合わせて舞うシーンなどが印象的だ。

舞台の道成寺は県内屈指の歴史があり、悲恋の「安珍・清姫」の伝説でも名高い名刹（めいさつ）だ。同寺では映画の上映を記念し、二人道成寺に関連する錦絵や屏風（びょうぶ）などを展示している。

小野俊成院主は「参拝者の半分くらいが映画を見た方。歌舞伎の舞台としても関心を持ってもらえればうれしい」と話す。