3月24日に放送されたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』第122話が、注目を集めている。縁側で遊ぶ子どもたちを見守るヘブン（トミー・バストウ）とトキ（郄石あかり）。すると、女中のクマ（夏目透羽）が、庭で咲いている桜を見つける。「返り咲きですたい。不吉を知らすと言いますけん。何もなかならよかですが」とクマ。そして白いバックにタイトルのオープニング映像となったが、この日はいつもの主題歌『笑ったり転んだ