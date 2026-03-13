第49回日本アカデミー賞授賞式が3月13日にグランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールで開催され、『国宝』の吉沢亮が最優秀主演男優賞を受賞した。 参考：『国宝』なぜ日本映画史を揺るがす社会現象に？ハリウッドを驚嘆させた「3つの条件」 『国宝』は歌舞伎役者の家に引き取られ、芸の道に人生を捧げる主人公・立花喜久雄の50年を描いた壮大な一代記。 プレゼンターを務めたのは喜久雄の生涯の