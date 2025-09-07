バレーボール世界選手権・女子準決勝

バレーボールの世界選手権は6日、タイ・バンコクで女子準決勝が行われ、世界ランク5位の日本は同4位トルコと対戦。1-3（25-16、17-25、18-25、25-27）で敗れ、決勝進出はならなかった。失意の選手たちが試合後に涙する光景は反響を広げ、海外ファンからもエールが贈られた。

1-2と後のない第4セット、デュースとなる接戦でトルコに押し切られ、日本は敗北。直後のコート上ではセッターの関菜々巳が号泣し、顔を手で覆った。隣にはチーム最年長の島村春世が寄り添っていた。23歳のアタッカー佐藤淑乃も落胆を隠せず、コート脇で座り込み涙を流す様子があった。

連日熱戦を繰り広げてきた日本女子バレー。異国の地ながらも現地では日本へ大声援が送られ、トルコ戦では「ニッポン！」の大応援が鳴り響く光景も。失意に暮れた日本選手たちに胸を打たれた海外ファンからは、労いやエールがネット上に続々と届いていた。

「美しい試合に負けたのだから恥じることなど何もない」

「ヨシノはあまり自分を責めないでほしい」

「ほんの少しツキがなかっただけ。銅メダルが取れますように。GO GO!」

「AHHHHH I LOVE YOU, GIRLS!! 」

「みんなよく頑張ったよ」

「本当にあと少しだったのに！ でも、いい試合だった」

「私も泣いています」

日本は7日に3位決定戦でブラジルと対戦。銅メダルを獲得した2010年以来、15年ぶりのメダル獲得を目指す。



（THE ANSWER編集部）