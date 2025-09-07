元フジテレビのフリーアナウンサー中井美穂（60）が8月31日、TBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）にリモート中継のVTRで出演。「世界陸上」でコンビを組んだ俳優織田祐二について語った。

MC林修氏から「世界陸上での織田さんはどんな感じなんでしょうか？」と問われて「世界陸上の織田さんももちろん熱い人です。最初は『僕、素人でぜんぜん分からないから、進行とかはお任せしますって言われてたんですけど、さすがに25年やっていくと、織田さんがVTRを振ったりとか、ちゃんと時間通りに…1分って言ったら、きっちり尺をあげてくるとか」と話した。

中井の言葉を聞いていた織田は「1分と言われて10分ぐらいしゃべっていましたものね」と思い起こした。中井は「なので、織田さんが話していても、無視してコマーシャルに振るわけですよ」と進行の難しさを語った。

織田は無視されたことについて「カチンとくるんですよ」とムキになって話した。中井は「だから『仲悪い』って言われましたよね、最初」と織田に同意を求めた。織田は片目を手で隠して照れるような仕草をした。