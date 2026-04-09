2026年9月18日に公開される、織田裕二主演の『踊る』シリーズ最新作『踊る大捜査線 N.E.W.』。4月9日、ついにファン待望の特報映像が解禁された。【写真】電動キックボードで爆走!! 58歳の「青島俊作」最新ビジュアル「1997年放送のフジテレビ系連続ドラマから始まった『踊る』シリーズ。警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描き、社会現象を巻き起こしました。1998年には映画『踊る大捜査線 THE MOVIE』が公開され、興