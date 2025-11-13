11月上旬の昼下がり、都内某駅の改札前にある広場で、警察官と思わしき服装をした人だかりを発見。何かの撮影のようだが……。【写真】13年ぶりの“青島コート”を着てご機嫌な織田裕二「2026年公開予定の映画『踊る大捜査線 N．E．W．』の撮影が行われていました。現場は警備員も配置されていましたが、広場がデッキテラス付きの商業ビルに囲まれていたため、遠巻きに見学している人もたくさんいましたね」（エキストラ参加者）