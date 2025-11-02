窮地のフジテレビにとって、起死回生の一手となるだろうか――。10月31日放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）で、千鳥・大悟が放ったフジテレビへのメッセージが話題となっている。年内で同番組の終了が決まった背景には、フジの上層部の対応に大悟が不満を持ったことだとされている。「番組の冒頭、大悟さんがカメラの前に登場し、《ノブとも話し合った結果、『酒のツマミになる話』……やめまーす!》と、おどけて